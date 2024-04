Xavi: «Estoy muy excitado para el partido contra el PSG»

«Estoy bien, muy motivado y muy contento de estar donde estamos como club. Tenemos una oportunidad de llegar a semifinales tras cinco temporadas sin hacerlo. Vosotros también veis que hay una oportunidad muy grande. Estoy con Ancelotti, las victorias dan alivio y las derrotas no te dejan casi ni respirar», comentó sobre cómo estará antes del encuentro.

Sobre Achraf Hakimi: «Tienen tantas opciones y futbolistas que no sabes qué alternativa pueden utilizar. Tenemos una estructura en defensa y ataque muy clara, independientemente de quien juegue en el PSG. Va de futbolistas, los nuestros estuvieron a un nivel brillante. Los entrenadores tenemos que inspirarles».

Dembélé

«Le saludé antes del partido, no he hablado más. Me buscó antes del partido, pero estaba liado. Que la gente demuestre lo que siente».

«Será importante controlar las emociones. Una expulsión nos condicionaría mucho. Será muy difícil, pero tenemos que demostrar la mejor cara y personalidad del equipo. Será una de las claves de la eliminatoria», dijo sobre el aspecto emocional.