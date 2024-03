Este será el nuevo cargo de Xavi Hernández en el Barcelona

De no darse un giro de guión de Xavi Hernández en los próximos meses, el egarense dejará de ser entrenador del Barcelona a final de temporada. Es una decisión que tomó a finales de enero ante los malos resultados que había encadenado su equipo y ante la falta de herramientas para hacer reaccionar a sus jugadores, iniciativa que parece no tener retorno pese a que desde la cúpula del club no cierran la puerta a ello. Lo que es seguro es que Xavi tendrá un cargo en el Barcelona, siga o no siga.

Al parecer, desde el Barcelona están trabajando para otorgar a Xavi Hernández el cargo de embajador de la Fundación del Barça. Parece una decisión en firme porque ya está tomando forma la presentación pública, un acto protocolario en la que se anunciará dicho puesto, el cuál ‘compaginará’ por el momento con su puesto de entrenador.

Se trata de un movimiento más de la cúpula del Barcelona para que Xavi Hernández se sienta arropado y más querido, respaldado en su puesto y en el club para que de aquí a final de temporada recapacite y decida continuar con el año de contrato que le queda por delante. Ya han sido varias las muestras de apoyo por parte de la entidad, tanto en boca del vicepresidente deportivo Rafa Yuste, como en el director deportivo Deco, que pese a inicialmente aceptar su decisión y trabajar en busca de un sustituto, ahora parecen proactivos a la continuidad del técnico una vez que ha logrado reconducir al equipo.

Pese a que inicialmente Deco dejó claro que «ahora no hay posibilidad de que Xavi siga», con el paso de las semanas su discurso ha cambiado y ahora deja todo en el tejado del entrenador: «Nosotros hemos dicho desde el principio que renovó por dos temporadas. No hay discusión. Él ya ha explicado la situación. Si algo cambia ya hablaremos, pero no es el momento».

Así, tal y como informan en el programa de Catalunya Ràdio, ‘Barça Reservat’, Xavi Hernández pasará a ser embajador de la Fundación del Barcelona, en un movimiento del club por mimar al técnico, con Joan Laporta decidido a hacer todo lo posible para que cambie de opinión y opte por continuar al menos una temporada más, la que tienen firmada por contrato pero que el egarense ha decidido cortar por lo sano. «Me gustaría que siguiera», ha afirmado el presidente.

Este cargo de embajador cambia temporada a temporada. En años anteriores fueron jugadores como Aitana Bonmatí y Sergi Roberto, ambos embajadores en la campaña 22/23, aunque actualmente lo es el atleta catalán Álex Roca, reconocido por su historia de superación.

Xavi Hernández enlazó cinco derrotas y un empate entre diciembre y enero, en 12 partidos, los que valieron para despedirse de la Supercopa de España, de la Copa del Rey y para alejarse del liderato de La Liga, algo que pesé en la gestión de Xavi que acabó tomando la decisión de dejar el club a final de temporada para aliviar a sus jugadores. Es cierto que, desde que tomó esta decisión, el Barcelona ha enlazado 10 partidos sin perder, sumando siete victorias y tres empates, alcanzando por primera vez en cuatro años los cuartos de final de Champions League.