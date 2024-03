Deco juega con Xavi

El discurso de Deco es volátil y, desde que Xavi Hernández tomó la decisión de abandonar el banquillo del Barcelona a final de temporada, el director deportivo culé ha ido cambiando también sus palabras en relación con el futuro del egarense. La decisión del técnico está tomada y, pese a los resultados que se han ido dando y la clara mejoría del equipo, parece no cambiar de parecer con el paso de las semanas pese a que desde el club parecen haber cambiado su postura. Si Xavi cambia de idea…

«Nosotros hemos dicho desde el principio que Xavi no renovó hasta 2026 porque no quiso. No hay ninguna duda. No vamos a estar hablando todos los partidos sobre esto. Xavi está muy positivo y estamos muy alineados. No hay que hablar de futuro. No ha cambiado nada», fueron las palabras de Deco instantes antes de que comenzara el partido ante el Atlético de Madrid, dejando bien abierta la puerta a la continuidad para el egarense si este opta por cambiar de opinión en estos próximos meses.

Xavi Hernández tiene otro año más de contrato firmado con el Barcelona, pero tomó la decisión de continuar hasta final de temporada y poner fin a la relación tras un mes de enero donde todo salió mal: perdieron sus opciones de Supercopa de España y Copa del Rey y se desplomaron en La Liga.

De hecho no han sido las únicas palabras de Deco, en declaraciones para Ser Catalunya, el director deportivo culé dejó claro que él «lo firmaría, sí claro», al ser cuestionado por una hipotética Champions League del Barcelona esta temporada con continuidad del propio técnico otro año más. En la misma afirmó que el club «no ha hecho ningún movimiento por un entrenador» por el momento, pero a su vez piropeó a Luis Enrique afirmando que «tiene todas las cosas de un entrenador top».

Ante la falta de reacción de sus jugadores, Xavi tomó la decisión más drástica, difícil de entender para muchos, ya que la decisión de marcharse pero continuar hasta final de año generaba dudas. No ha sido así y la racha del Barcelona desde que el técnico anunció su decisión es loable y están en cuartos de final de la Champions League, algo que no lograba desde hace tiempo atrás.

Xavi ha manifestado, cada vez que se le ha preguntado por su futuro, que nada ha cambiado, aunque sí es cierto que en alguna ocasión, por su forma de expresarse, ha dejado alguna posible rendija que pueda llevar hasta su continuidad. «Yo ya he dicho que tengo fecha de caducidad, el 30 de junio. Pase lo que pase mañana, yo voy a seguir hasta el 30 de junio, no me cambia absolutamente nada», aunque refiriéndose «a día de hoy».

En alguna que otra ocasión, desde Barcelona, se ha mencionado que la relación entre Deco y Xavi no es la más óptima, es algo palpable, especialmente tras el cambio de directrices en la secretaría técnica, con Alemany y Cruyff donde existió gran sintonía, ahora parece que no fluyen de la mejor de las maneras.

De hecho, hace unas semanas salieron a la luz unas declaraciones de Deco que no sentaron nada bien en el entorno de Xavi. «La nueva dirección es fundamental y el presidente está de acuerdo conmigo en esto. Se necesita un cambio profundo. Hay un método que está agotado», explicó el director deportivo sobre el rumbo del Barcelona con Xavi a los mandos, hace apenas un mes. La situación no ha cambiado drásticamente, pero es evidente como Deco ha rebajado el discurso ante la posibilidad de que Xavi finalmente se quede…