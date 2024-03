Laporta insiste con Xavi: «Me gustaría que siguiera»

El futuro de Xavi Hernández al frente del Barcelona sigue siendo una incógnita. Pese a que el técnico español ha reiterado en sus últimas ruedas de prensa que la decisión es firme y que se marchará el próximo 1 de julio, las dudas siguen ahí. Y prueba de ello son las últimas palabras de Joan Laporta, donde manifiesta su deseo de contar con el de Tarrasa la próxima temporada.

Sobre si a Laporta le gustaría que Xavi continuara la próxima temporada, el presidente culé lo tiene claro: «Sí, sí, sí, sí, él ya lo sabe. A mí me gustaría que siguiera, pero ya se lo dije en su momento, cuando dijo lo de la presión, que aquí siempre estamos bajo presión con la experiencia que tienes. Le dije si había manera de que cambiara de opinión pero lo vi con una presión insuperable que se le veía en la cara».

«Él sigue diciendo que a final de temporada se iría como hemos quedado pero ya veremos. No nos pongamos la presión esa porque de momento estar con esta fórmula funciona. Por tanto, igual podemos ir diciendo que no, que no, que no, y…», añade Laporta, dejando en el aire la posible continuidad de Xavi.

En una entrevista para Mundo Deportivo, el presidente del Barcelona reconoce que no habla del tema de la continuidad con Xavi: «Diré una cosa, no hablamos del tema. Ya le he dicho, que entrenadores al Barça quieren venir todos, pero no vamos, al menos yo que recibo proposiciones de todos lados, y se lo he dicho a Xavi: ‘Respetamos el hecho de que estés hasta final de temporada. Ha sido tu decisión. Vamos bien, cada vez vamos mejor. Mira, desde que lo has dicho ya está, has vuelto a ganar y nos hacemos un guiño como diciendo aquí puede pasar algo. Esto va así, va mejor y se consiguen los objetivos’».

Laporta habla del sustituto de Xavi

Pero si nos atendemos a las palabra de Xavi, Laporta y su Junta Directiva deberá empezar a buscar un nuevo entrenador de cara a la próxima temporada. Y precisamente de ello habla el presidente azulgrana: Aquí lo tenemos muy claro. El entrenador que venga tendrá que adaptarse a nuestra estructura. Así es como ha de funcionar el Barça. No puede ser que cada vez que venga un entrenador cambie la estructura y eso ya será una premisa fundamental. El Barça está por encima de entrenadores, jugadores, presidentes, directivos».

«Hay una cantidad de analistas, scouters, entrenadores y profesionales que trabajan para que esto funcione y al nuevo entrenador se le dará el libro de manual y verá lo que tenemos en Can Barça y que tendrá que aprovechar y seguir. Más allá de que tendrá sus ideas futbolísticas, que deben cuadrar mucho con la idea futbolística que tenemos, esta manera de jugar genuina que tiene el Barça, que pensamos que es la mejor para competir y ganar», añade Laporta sobre el sustituto de Xavi.

Para terminar, el presidente azulgrana ensalza el famoso estilo Barça: «A veces dicen que nuestro sistema está obsoleto. No participo de esta opinión para nada. No podemos competir a correr con equipos más físicos que nosotros con los que corren. Nosotros competimos teniendo la pelota y yo a veces veo partidos de la Premier que son muy atractivos porque es un toma y daca y en esos partidos rotos nosotros vamos a jugar allí y les damos un meneo. Lo tengo clarísimo. Veo bastantes partidos de la Premier pero con nuestro sistema de fútbol les damos un meneo».