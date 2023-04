Xavi: «Ganar la Liga es la hostia»

Xavi Hernández ha reconocido que la derrota del Real Madrid frente al Villarreal hace que afronten aún más motivados el duelo de este lunes contra el Girona, en el que podrían aumenta a 15 puntos su ventaja en la Liga Santander. El técnico ha dicho que sería «la hostia» ganar el título y ha dicho no entender a todos los que intentan «minimizar» el valor de la competición. Estas fueron sus palabras en rueda de prensa.

Partido contra el Girona

«Para nosotros mañana ya era un partido importante y ahora después del Madrid-Villarreal cobra más trascendencia porque nos pondríamos a 15 puntos con 30 por disputar. Estamos haciendo una Liga extraordinaria y mañana podemos dar un paso más hacia el título. Es un partido complicado porque el Girona hace muy bien las cosas. Nos costará seguro. La derrota del Madrid nos motiva todavía más para ganar el partido».

Goleada contra el Madrid

«Hemos analizado el porqué de las cosas y son errores puntuales nuestros, sobre todo en la primera parte porque no puedes perdonar tanto, al final lo acaban pagando. El Madrid te lo hace pagar muy caro cuando perdonas. Pero debemos pasar página y centrarnos en la Liga. Es la competición más justa porque reconoce el trabajo de toda la temporada».

Juventud del equipo

«Las bajas no son excusa. Debemos madurar a base de castañas porque somos un equipo joven. Cuando nos vuelva a tocar el Madrid a doble partido sabremos que tendremos que ser más contundentes. Estamos creciendo como equipo y compitiendo muy bien esta temporada. Es verdad que hay partidos que nos ha faltado madurez».

Liga

«La Liga todavía no está ganada. Cuando ganemos la Liga me lo vuelves a preguntar y ya te diré lo que hemos hecho bien y lo que no».

Abde

«Abde está aprovechando muy bien esta temporada. Está marcando diferencias en Pamplona y está jugando muy bien. Cuando vuelva, lo valoraremos y decidiremos que hacer con él. Puede ser una pieza importante de cara el futuro. Estoy muy contento porque está rindiendo muy bien en Osasuna».

Equipo en construcción

«Nos falta tiempo. Hemos ganado la Supercopa, estamos muy bien encaminados en la Liga y hemos llegado a semifinales en la Copa. Seguimos estando en construcción. Cuando llevemos dos o tres años jugando juntos con estos jugadores ya no estaremos en construcción».

El valor de la Liga

«No voy a entrar en una guerra de qué se habla porque la tenemos totalmente perdida. Nosotros valoramos de donde venimos y donde estamos. Si ganamos la Liga será una temporada muy buena y compitiendo contra un señor equipo como el Madrid que es vigente campeón de Liga y Champions. Si desde fuera no se le da valor, yo no lo puedo controlar. Esto hay que valorarlo muchísimo sabiendo de dónde veníamos el año pasado. Los que estamos dentro lo sabemos».

Busquets

«A ver cómo acaba la temporada. Para mí es trascendental en el juego y también más allá porque tiene mucha trascendencia. Es un espejo para todos los compañeros. Yo quiero que siga, ya lo he dicho muchas veces. Este año se puede marchar con títulos y se marcharía en un muy buen momento. Es difícil, yo también dudé en su momento y ganando el triplete me marché. Le entiendo perfectamente, pero le insistiré para que continúe».

Posibles fichajes

«Me reúno cada día con Mateu (Alemanya) y Jordi (Cruyff). A final de temporada se decidirá porque ahora estamos enfocados en ganar la Liga».

Lesiones de Pedri y Dembélé

«Sus sensaciones no son buenas. Ellos tenían mucha ilusión de participar, pero no queremos correr ningún riesgo. Sus sensaciones son las que marcarán sus regresos».

Real Madrid

«Si el Madrid se desengancha de la Liga es gracias a nosotros. No habrá hecho nada mañana, pero si ganamos la distancia será espectacular. Si el Madrid hace o deshace no me interesa. Aunque ganáramos mañana la Liga no se daría por ganada porque faltarían 16 puntos por ganar. Nos lo tenemos que ganar todavía. Ganar la Liga es la hostia. Ganar la Liga da estabilidad. Recuerdo a Zidane después de ganar Champions diciendo que el objetivo era ganar la Liga. La podemos ganar contra un Real Madrid muy fuerte. Se minimiza el hecho de ganar una Liga que para nosotros sería extraordinaria».