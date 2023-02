Xavi: «El caso Negreira se lleva de la mejor manera posible… incluso haciendo alguna bromita»

El Barcelona afronta la jornada 22 de la Liga Santander midiéndose al Cádiz en el Camp Nou. Xavi afirmó no pensar en el partido del jueves ante el United y señaló que están muy centrados en la Liga. Además, se pronunció mínimamente sobre el caso Negreira, apuntando a que en el vestuario incluso bromean sobre ello, aunque no han tratado el tema de forma grupal. Respecto al partido, confirmó que rotará.

Cádiz

«Esperamos un rival más defensivo, sin balón y que centre, con mucho desequilibrio por las bandas. Me imagino un Cádiz con un bloque bajo o medio. tenemos que tener circulación muy alta y con espacios. El Cádiz defiende muy bien, en los últimos años nos ha costado mucho».

Pedri

«Es importante, siempre es una desgracia tener bajas. Pedri es importantísimo porque marca diferencias, perdemos un futbolista trascendental. Es momento de dar alternativas a jugadores que tienen menos minutos. Todos tienen que estar preparados y esperemos que no le echemos tanto de menos».

Rotaciones

«Independientemente de haber ganado, perdido o sentenciado habríamos hecho rotaciones. Hay muchos partidos y tenemos que rotar. Es momento de ir rotando a la plantilla. Si el jueves fuese un partido de Liga rotaríamos igual».

Lewandowski

«Le veo muy bien. Es cierto que estaba extraordinario y ahora parece que esté un poco más bajo, pero trabaja para el equipo, presiona, aprieta y tenemos un nueve que marca diferencias. Cualquier centro lo convierte en bueno. Hay que utilizarle mucho más».

Sistema

«Pienso en cómo se enfrentará el equipo contrario. Me imagino muchas cosas y me planteo rotaciones. A partir de aquí, no cambio, pondré a los jugadores que considere más convenientes».

Ferran

«Confianza necesita. Es un jugador que está en un proceso más bajo de lo normal. No tiene el rendimiento que la gente espera, pero necesita confianza. confiamos que su rendimiento que vuelva a ser el que esperamos».

Pablo Torre

«Todos tienen que estar preparados para cuando toque, como Kessié, que nos aporta muchísimo. Ha sabido esperar su momento y es un ejemplo perfecto para el resto de la plantilla».

4-3-3

«El 4-4-2 no lo he utilizado en mi vida. Atacamos de una forma y defendemos de otra. No es un sistema que haya trabajado ni que me guste. Si hacemos cualquier foto, nunca estamos ahí. Intentamos ver qué tenemos para abrir el campo y depende de lo que tengamos en la plantilla iremos actuando. Tener alternativas nos hace más fuertes».

Dembélé

«Es pronto. El plazo depende de sus sensaciones. A partir de ahí, lo que él sienta».

Halagos

«Siempre es bueno el elogio y que valoren tu trabajo. Lo que busco es que el equipo esté a gusto y ganar partidos de la forma que queremos. Cuando la cosa sale, cuando hay elogios, agradecido».

Manchester United

«Mañana pueden pasar muchas cosas. Veremos. Esto es un partido, luego otro, luego otro… Van pasando cosas y tienes que ir adaptándote. A partir de mañana, pensaremos en el jueves».

Sistemas

«Muchas veces he escuchado que somos un equipo defensivo, pero somos un equipo que más vamos al ataque, junto con el City».

Pablo Torre

«Sí que lo está y lo vamos a necesitar en cualquier momento. Los que no juegan es porque tienen una competencia feroz. Si jugara Pablo Torre me preguntaríais que por qué no juegan otros. Me gustaría que jugaran todos, pero es muy difícil».

Entrenamientos

«Los probamos viendo dónde podrían jugar. No es sorpresa para ellos porque lo ven en los entrenamientos».

Ansu Fati

«Ansu tiene la capacidad y se trata de que tenga la confianza, tenemos esperanzas en él y será importante».

Torre y Pedri

«Pablo Torre es diferente a Pedri, no es tan centrocampista como Pedri, Gavi, Kessie y Frenkie. Es más mediapunta para estar cerca del delantero, con tiro y capacidad de marcar la diferencia».

Araujo

Pedri

Busquets

Eric García

Su trabajo

Raphinha

«Nosotros pedimos el fichaje de Raphinha, soy el que más creía en él, ya es el máximo asistente, es un jugador extraordinario, está triunfando y triunfará, sin ninguna duda».

Caso Negreira

Liga