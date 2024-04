Xabi Alonso entra en el olimpo del fútbol

Xabi Alonso entró este domingo en el olimpo del fútbol, en ese lugar solo para elegidos, tras ganar una Bundesliga que pasará a la historia. El Bayer Leverkusen conquistó la liga alemana, pero este título es mucho más que una victoria. Es prácticamente una hazaña, algo impensable, un éxito sin precedentes en el fútbol moderno. Lo es por el club que lo hace, pero especialmente por la persona que lideró ese éxito. Xabi Alonso hizo magia en el banquillo alemán.

Quizá muchos aficionados al fútbol no sean conscientes de la importancia de lo que logró Xabi Alonso este domingo, pero con el tiempo el título de Bundesliga del Bayer Leverkusen en el año 2024 entrará en las mejores páginas de historia del fútbol. Es una hazaña deportiva, un éxito sin precedentes, algo que no se había visto antes en el fútbol moderno.

Xabi Alonso cambió por completo al Bayer Leverkusen y puso patas arriba el fútbol alemán acabando con la dictadura del Bayern de Múnich. El equipo bávaro llevaba 11 años seguidos ganando la Bundesliga e incluso en temporadas más irregulares, en las que se tambaleaba, ganó la liga alemana. Es el ejemplo del año pasado, cuando el Borussia Dortmund acarició el título, llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo… y acabó fallando para beneficio del Bayern.

El Leverkusen no solo no ha repetido esa mala experiencia del Borussia, sino que gana la Bundesliga cuando faltan cinco jornadas para el final. No es que le quite el título al Bayern tras 11 años, sino que le derrota cuando quedan 15 puntos por disputar. Esto es una gesta y a la vez una debacle para el equipo muniqués, que entra en una crisis propiciada por el Bayer de Xabi Alonso.

Una temporada espectacular

El título de Bundesliga, la final de Copa que jugará en mayo ante el Kaiserlauten de Segunda División y estar en cuartos de Europa League (con 2-0 de ventaja en la ida sobre el West Ham) convierte ya esta temporada en la mejor -y con diferencia- del Bayer Leverkusen de toda su historia. Si ya es una hazaña ganar la Bundesliga como lo ha hecho, más lo es en un club como el Leverkusen, que solo tenía dos títulos en su historia.

Para entender lo logrado por Xabi Alonso en su primer año completo al frente del Bayer Leverkusen hay que ir a la historia de este club. El Bayer no es precisamente una entidad acostumbrada a ganar títulos. Todo lo contrario. Esta Bundesliga ya ganada es el tercer trofeo de toda su historia. El Leverkusen solo tenía dos títulos en sus vitrinas antes de llegar Xabi Alonso: una Copa de la UEFA en 1988 y una Copa en 1993. Ahora tiene otro más y está cerca de otro más. Histórico.

Lo hace además en un club que si bien es un clásico de la primera división alemana, no es ni mucho menos una entidad poderosa en el país. Leverkusen es la 49ª ciudad por población de Alemania. Si lo comparamos con España, es como si el Nàstic de Tarragona ganara la liga. Tarragona es la 49ª ciudad por población de nuestro país. O Dos Hermanas (Sevilla), que es la 48º. O Torrejón de Ardoz (Madrid), que es la 50º por población.

Xabi Alonso se encontró al Bayer en descenso

A todo ello se une cómo consiguió este éxito Xabi. No se encontró a un Bayer campeón, todo lo contrario. Este club sí que tiene experiencia en competiciones europeas, solía quedar en las principales posiciones de la Bundesliga, pero cuando llegó Xabi Alonso estaba en descenso. Era 19º y el equipo se encaminaba a la segunda división.

Llegó a mitad de temporada y acabó la liga en sexto lugar. No solo el Bayer no sufrió para salvarse, sino que acabó en puestos de Europa League. En ese torneo, en esa primera temporada, llegó a semifinales, donde perdió ante la Roma de José Mourinho. Eso lo hizo ya llegando con la temporada empezada, sin poder hacer su proyecto. Una vez que lo ha hecho ahí están los resultados. De encontrarse al Bayer en descenso a hacerle campeón por primera vez en su historia. Todo esto te hace entrar en el olimpo del fútbol.

Ahora en este Leverkusen sobresalen muchos nombres, grandes jugadores por los que ya los principales equipos de Europa llaman a la puerta, pero estos futbolistas no eran así antes de encontrarse en su camino con Xabi Alonso. El técnico español hizo grande a futbolistas como Alejandro Grimaldo, Florian Wirtz, Victor Boniface, Jeremie Frimpong o Exequiel Palacios. Estos jugadores tienen ahora un gran cartel en el mercado y son obra de Xabi Alonso.

Todo esto ocurre en un ambiente sano y también de absoluta idolatría por parte de la afición del Bayer Leverkusen a Xabi Alonso. Es más que un ídolo, es el faro que ha mantenido al equipo alemán con una racha impresionante: el Bayer todavía no ha perdido en esta temporada y están vivos en abril en tres competiciones.

Además, la entidad también supo que tenía un diamante al frente del equipo y puso todo el club a su disposición. «En Leverkusen le han dejado hacer lo que nunca hubiese podido hacer en un grande, que es entrenar a su gusto a un grupo de jugadores a los que les ha sacado un rendimiento espectacular», aseguraban desde el entorno de Xabi Alonso a OKDIARIO.

Esa es una de las claves. El Bayer le ha dejado trabajar sin problemas al ver que tenían un diamante en el banquillo. Y ese funcionamiento ha derivado en una Bundesliga, en una final de Copa y en también tener opciones en la Europa League. Y en otra cosa que es también un gran triunfo del Leverkusen: Xabi Alonso se quedará un año más con ellos.