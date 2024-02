William Carvalho declara durante media hora en el juzgado tras la exclusiva adelantada por OKDIARIO

El jugador bético William Carvalho llegó a las 9:17 de la mañana de este martes 6 de febrero al Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla para declarar como imputado en un posible caso de violación, tal y como adelantó OKDIARIO en exclusiva el pasado lunes, y estuvo ante la jueza durante unos 30 minutos aproximadamente. El portugués estaba citado a declarar a las 9:30 y salió de los Juzgados a las 9:58 horas. El futbolista del Real Betis no entró por la puerta principal, intentando evitar a los medios de comunicación y curiosos que estaban allí presentes, a la entrada. A la salida no tuvo más remedio que salir ante todos los medios presentes.

William Carvalho abandonó el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla a pie hacia su vehículo y sin realizar ningún tipo de declaración ante los medios de comunicación. Estaba previsto que se parase ante los periodistas allí presentes, pero finalmente el jugador del Betis salió rápido y no quiso hacer ninguna declaración. Se mostró sonriente y tranquilo, aunque no quiso hablar.

Tras declarar en el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, William Carvalho ha quedado en libertad y el juez no ha tomado ninguna medida cautelar contra él. Aun así, el futbolista del Real Betis mantiene su condición de investigado por este caso que ha dado la vuelta al mundo tras la exclusiva adelantada por este periódico.

OKDIARIO adelantó en exclusiva que William Carvalho declaraba este martes en Sevilla como imputado por un delito de violación. Los hechos sucedieron el pasado mes de agosto en la capital andaluza. William Carvalho, internacional con la selección de Portugal, invitó a la víctima, con domicilio en Ibiza, a la ciudad hispalense. Ella se presentó en Sevilla, la recogieron en el aeropuerto, se citó con el futbolista en un restaurante y de ahí fueron a una discoteca. Posteriormente, se despertó en un hotel a la mañana siguiente con claros signos de violencia en su cuerpo y sin acordarse con exactitud de lo que había ocurrido.

La víctima recordó en su denuncia ante los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) que el futbolista «la agarró fuertemente del cuello y la obligó a hacer una felación». También, aseguró que «recuerda perfectamente la imagen de William sobre ella en la cama».

Las cámaras del conocido hotel de Sevilla grabaron a William Carvalho subir con la chica a la habitación del hotel durante la madrugada de la noche en la que ocurrieron los hechos. Dos horas después de entrar en la habitación, alrededor de las 7:00 a. m., el internacional portugués desapareció. La Policía investiga los hechos en unas diligencias abiertas en la UFAM.

El Betis todavía no se ha pronunciado

El Real Betis, equipo donde milita William Carvalho actualmente, y con el que tiene contrato hasta junio de 2026, no se ha pronunciado todavía públicamente y parece que no lo hará hasta que no haya más datos sobre este caso.

Las últimas declaraciones públicas de la entidad bética sobre William Carvalho las realizó Manuel Pelligrini. El técnico chileno no quería desprenderse del jugador en este mercado de invierno, ya que estaba en la rampa de salida rumbo a Turquía.

«Es imposible saber qué ocurrirá en lo que queda de mercado de otros países, pero no espero ningún movimiento más en la plantilla. Mi opinión de William Carvalho ya la he dicho, lo importante que es para nosotros», afirmó Manuel Pellegrini hace pocos días sobre la situación de su mediocentro portugués.

La situación ahora está en el aire a falta de escasos días para que cierre el mercado de invierno en el país otomano. El Besiktas no quería pagar el alto salario del jugador portugués y este caso podría interrumpir de manera definitiva esta operación.