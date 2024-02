William Carvalho imputado por un delito de violación

William Carvalho, futbolista que milita actualmente en el Real Betis, está siendo investigado por un presunto delito de agresión sexual, según ha podido saber OKDIARIO. La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla le ha citado en calidad de imputado para interrogarle este martes 6 de febrero de 2024 a partir de las 9:30 horas. Los hechos sucedieron el pasado mes de agosto en la ciudad hispalense. La víctima denunció haber sido drogada y violada por el jugador en un conocido hotel de Sevilla.

Los hechos sucedieron el pasado mes de agosto en la capital andaluza. William Carvalho, internacional con la selección de Portugal, invitó a la víctima, con domicilio en Ibiza, a la ciudad hispalense. Ella se presentó en Sevilla, la recogieron en el aeropuerto, se citó con el futbolista en un restaurante y de ahí fueron a una discoteca. Posteriormente, se despertó en un hotel a la mañana siguiente con claros signos de violencia en su cuerpo y sin acordarse con exactitud qué había ocurrido.

La víctima recordó en su denuncia ante los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) que el futbolista «la agarró fuertemente del cuello y la obligó a hacer una felación». También, aseguró que «recuerda perfectamente la imagen de William sobre ella en la cama» (sic).

Riesgo de fuga

Las cámaras del conocido hotel de Sevilla grabaron a William Carvalho subir con la chica a la habitación del hotel durante la madrugada de la noche en la que ocurrieron los hechos. Dos horas después de entrar en la habitación, alrededor de las 7:00am, el internacional portugués desapareció. La Policía investiga los hechos en unas diligencias abiertas en la UFAM.

Según las pesquisas aportadas al Juzgado, la juez ha citado a William Carvalho que tendrá que declarar en la mañana de este martes en el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla por un posible caso de violación. La víctima teme que pueda haber riesgo de fuga por parte del futbolista del Betis. Y es que el conjunto verdiblanco quiere vender a William y el mayor interesado hasta el momento parece ser el Besiktas de Fernando Santos. Una marcha a Turquía que podría entenderse como un intento de fuga al extranjero para eludir a la Justicia. El mercado de invierno en el país otomano finaliza el próximo 9 de febrero, por lo que todavía hay margen para que el Betis pueda traspasar al portugués.

«Dada cuenta, el estado de las actuaciones, cítese a William Silva de Carvalho a fin de que comparezca ante este Juzgado el próximo día seis de febrero de 2024 a las 9:30 a fin de prestar declaración en calidad de investigado con información de sus derechos y con apercibimiento que de no comparecer se podrá acordar su detención, remitiendo el oportuno oficio a la UFAM a fin de que proceda a la filiación completa del investigado así como a su citación para la práctica de la diligencia acordada», afirma la magistrada Doña María Ángeles Cortes Vida en la providencia del caso.

El Juzgado podría tomar como medidas cautelares la retirada del pasaporte o tener que declarar periódicamente en el Juzgado más cercano para evitar un posible riesgo de fuga ante los grandes recursos económicos de William Carvalho. En última instancia, como ya ha sucedido en el caso Dani Alves, la magistrada también podría decretar la prisión provisional para el futbolista del Real Betis ante la gravedad de los hechos por los que está siendo investigado.

Pellegrini no quiere soltar a William

«Es imposible saber qué ocurrirá en lo que queda de mercado de otros países, pero no espero ningún movimiento más en la plantilla. Mi opinión de William Carvalho ya la he dicho, lo importante que es para nosotros», afirmó Manuel Pellegrini hace pocos días sobre la situación de su mediocentro portugués. El chileno no quiere desprenderse de él.

El factor que juega a favor del Betis en este caso es que el Besiktas se resiste a pagar el alto salario que percibe actualmente William Carvalho, y que asciende a 3,5 millones de euros netos. De esta manera, el Besiktas podría cambiar su dirección y poner el ojo en Renato Sanches. Hasta el próximo 9 de febrero hay tiempo en Turquía, fecha en la que cierra el mercado invernal.