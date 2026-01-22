«Wanda Nara me robó 7 millones de euros, que quede absolutamente claro que…»

Wanda Nara sorprendió a muchos recientemente asegurando que hay diálogo entre ella y Mauro Icardi porque son familia debido a las dos hijas que tienen en común, por cuya custodia y otros temas se seguirán viendo las caras en los tribunales. Sin embargo, Mauro Icardi ha salido al paso de esas declaraciones, estallando contra la influencer y empresaria argentina, a la que ataca duramente desvelando todo lo que supuestamente ella ha hecho contra él en los últimos meses desde su divorcio.

«Voy a ser bien claro. Las declaraciones de esta mujer son falsas. Resulta llamativo que se le siga creyendo a una persona mitómana, no por lo que yo diga, sino por lo que demuestran sus propios actos. Aclaro y confirmo que nunca retomaría ningún tipo de diálogo ni vínculo con una persona que me denunció falsamente por violencia de género en reiteradas oportunidades, me excluyó de mis propias casas mediante denuncias falsas, solicitó en la justicia que no pudiera ver ni tener vínculo con mis hijas durante seis meses, no cumplió con ninguna orden judicial cuando debía entregarme a mis hijas, retuvo durante once horas a dos niñas de 9 y 10 años para impedir que estuvieran con su padre, por capricho personal y obsesión con mi pareja o insultó de manera pública y privada a tres menores de edad, hijos de mi pareja», comienza.

«Mauro»:

Pero Icardi va más allá sobre los supuestos actos de Wanda Nara: «Envenena la psiquis de dos niñas en contra de su padre y de su familia; creó grupos junto con sus ‘amigas’ para hostigarme a mí y a mi pareja, incluso muchas de ellas terminaron dándole la espalda y arrepintiéndose; realizó una falsa denuncia involucrando a sus hijos varones con el único fin de cambiar de jurisdicción en causas que no la favorecían; deslizó públicamente haber sido víctima de abuso sexual, llegando a compararse con una víctima real, marcando así el inicio de su propia debacle; eligió a un estafador, corrupto, acosador y ladrón para ‘representar y defender’ los derechos de mis hijas; me robó siete millones de euros, hecho que ya es de conocimiento público».

«Podría enumerar muchos más motivos. Y me pregunto, ya que le gusta filtrar chats, por qué nunca filtró ese supuesto diálogo o vínculo del que habla. En lugar de tantas entrevistas y palabras que se las lleva el viento y que algunos ingenuos creen y convierten en programas enteros por migajas de rating la realidad está en los hechos. Que quede absolutamente claro: esta persona en mi vida es solamente la madre de mis hijas. Nunca, jamás, será familia», finaliza Icardi en un comunicado publicado a través de su perfil de Instagram.