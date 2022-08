La Vuelta salvavidas

Comienza La Vuelta 22 con el grato recuerdo que nos dejó el pasado

Tour de Francia y, para los que gozan de buena memoria, con las

buenas sensaciones de su última edición del año pasado.

Existían serias dudas acerca de la participación de quien parte como

gran favorito. La lesión que obligó a Primoz Roglic a tener que

abandonar en la etapa de Rodez, cuando Vingegaard se proponía

rematar el que sería su primer Tour de Francia, siembra de

incertidumbre el verdadero estado del esloveno. Roglic viene a hacer

historia. A conseguir su cuarta Vuelta consecutiva. Igualar los registros de Roberto Heras y superar los tres triunfos consecutivos de Toni

Rominger, aquel suizo asturiano al que un glorioso Indurain le impidió

ganar un Tour de Francia.

El poderoso Jumbo Visma es la abeja reina del pelotón. Todo gravita

sobre su influencia. Los equipos rivales estudian y revisan todos los

detalles porque saben que los neerlandeses no dan puntada sin hilo, y,

comenzando en la contrarreloj por equipos de Utrecht, van a querer

ejercer su rol de equipo dominador.

La primera semana promete guerra abierta. Los aspirantes van a

comprobar el estado de Roglic. A favor del esloveno está la citada

contrarreloj y las etapas del norte. La defensa del título empezará muy

pronto. De partida no imagino a un Roglic tan poderoso como el de la

pasada Vuelta. Su actual temporada ha sido irregular. Se tuvo que

retirar de la Itzulia por dolores en la rodilla y su intervenciones han sido intermitentes. Salvo la Dauphiné Liberé, donde su equipo era

indiscutiblemente el más poderoso. Sin embargo, algo me empuja a

pensar, a intuir, que el Roglic que veremos no será el del 2021, lo que

pone emoción y picante a esta Vuelta a España.

Toboganes euskaldunes, muros cortos y explosivos marca de la casa y

puertos largos, como el de trece kilómetros de ascensión del Pico Jano

― puerto inédito de primera categoría ―, empezarán a descubrirnos

lo afilado de las garras de aspirantes, y las del campeón.

Entre los primeros hay un retahíla de nombres. Si el Jumbo tiene un jefe

de filas indiscutible, los Emirates de Matxin acuden a esta Vuelta con la

sed de una venganza insatisfecha. Pogacar reaparecerá desde las

clásicas italianas para resarcirse. Entretanto, es el momento de Joao

Almeida que no pudo rematar sus mejores expectativas en el Giro, pero

que sí brilló en la Vuelta a Burgos. La cuestión está en si veremos el

Almeida agresivo o el calculador reservón de Italia.

Carapaz es otro nombre para incluir entre los aspirantes. El ecuatoriano

viene con la lección aprendida. Será su despedida del Ineos. El cóctel

de precipitación y cautela de su último Giro le obliga a mostrar su mejor

versión. La de aquel ciclista todo pundonor, capaz de detonar y

enloquecer la carrera cuando el asfalto mira al cielo. Si se pone de líder tiene un equipazo detrás. El Ineos no es malo, pero quiere una grande.

Los podios de Carapaz y Thomas no son suficientes. Perdieron el Giro,

no tuvieron opción en el Tour y la Vuelta es el salvavidas de una

temporada marcada por el accidente que sufrió el ya recuperado Egan

Bernal.

La lista continúa con nombres como Jai Hindley, actual ganador del

Giro, quien vuelve a estar acompañado de un gran equipo que tiene la

montaña entre sus fortalezas . Esta Vuelta a España no pasa por los

Pirineos, pero tiene mucho puerto y un importante desnivel acumulado

que marcará el devenir de la general. Hindley representa con

Vingegaard la confirmación de los postulantes. Ambos han dejado de

apuntar maneras y son los nuevos campeones. Queda por conocer si

sabrán ejercer el nuevo rol dentro del pelotón y, en el caso del alemán,

si cederá la jefatura a su compañero Sergio Higuita, o será la carrera la

que decidirá qué pasa con la bicefalia del Bora.

Simon Yates, Ben Connor, Miguel Angel López y, si me apuran, Julian Alaphilippe, son los ciclistas que salen en esta Vuelta con necesidad de resurgir. Todos cuentan con palmarés y cualidades para hacerlo. La

temporada no está siendo buena, y el tren de la Vuelta es su última

oportunidad para mejorarla. Se hallan ante su bote salvavidas. En el

caso del francés, su presencia seguro que dinamizará la carrera con las

miras puestas en las clásicas y el Mundial aussie de Wollongong.

Otro que viene a liarla es Remco Evenepoel. Comparto idea con Manolo

Saiz, quien, en la charla que mantuvo con El Rutómetro, dijo que veía al

joven talento como el Van Aert del pasado Tour, en versión española.

Se la da bien España al flamenco. Algo que nos hace pensar que, como

decía el veterano director, le puede convertir en un selecto cazador de

etapas, protagonista de fugas de alta radiación y gran divertimento para

el aficionado, deseoso de mucho ruido y pólvora en la carrera.

La última bala de Valverde

Para finalizar, lo hago con el pelotón de españoles. Veinticuatro

corredores saldrán de Utrecht repartidos en diferentes equipos. Me falta

en el listado el Caja Rural, clásico equipo plataforma de jóvenes que

buscan dar el gran salto. El Movistar con la última bala de Valverde, las

urgencias que atraviesan los telefónicos en los últimos meses, y la

incertidumbre que se cierne sobre su jefe de filas, Enric Mas, convierten

a la Vuelta en la gran esperanza de una temporada de tumbos, suturas

y caídas. ¿Será Enric el ciclista del que tanto se espera? Por el bien de

su equipo, de él mismo y del ciclismo español conviene que así sea.

Otro bote salvavidas al mar abierto de La Vuelta que promete de

marejada a fuerte marejada.