El voleibol madrileño se da cita en la Copa Comunidad de Madrid 2025 con un formato renovado

La capital se convierte, una vez más, en el epicentro del voleibol con la Copa Comunidad de Madrid de Voleibol. La Federación de Madrid de Voleibol, en colaboración con el Ayuntamiento de Los Molinos, presenta, un año más, el gran evento deportivo para dar inicio a la temporada 2025/2026. En esta ocasión, la sierra de Madrid será testigo de la nueva edición con un formato renovado.

En total, 23 equipos de la Comunidad de Madrid, pertenecientes a categorías de nacional y Superliga, se darán cita el 20 y 21 de septiembre en un fin de semana que reunirá a los mejores clubes de la región en el Polideportivo Majalastablas de Los Molinos.

Por primera vez en la historia de la competición, la Copa unirá en una misma fecha y compartiendo sede a las categorías femenina y masculina. Hasta ahora, la Copa femenina y la masculina se celebraban de manera independiente, pero este año la Federación de Madrid de Voleibol ha apostado por unir ambas competiciones en un único evento, convirtiéndo esta cita en una auténtica fiesta del voleibol madrileño.

Con este nuevo formato, la Federación de Madrid de Voleibol reafirma su compromiso con la promoción del deporte, la igualdad y la proyección del voleibol madrileño, ofreciendo a la afición la oportunidad de disfrutar de una de las grandes citas deportivas del calendario autonómico.

El sábado 20 se disputarán un total de 19 partidos que enfrentarán a los mejores equipos madrileños en la lucha por el oro. Y para cerrar el fin de semana, la tarde del domingo 21 es el turno de las grandes finales que también se podrán disfrutar a través de Telemadrid y Ubeat.

La presentación oficial de la Copa Comunidad de Madrid de Voleibol 2025 tendrá lugar el próximo martes 16 de septiembre a las 12:00 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Los Molinos.