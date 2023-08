Villarreal – Barcelona online en directo hoy | A qué hora es el partido de la Liga en vivo online

El Barcelona se mide al Villarreal en la tercera jornada de la Liga EA Sports. Los de Xavi afrontan la primera salida complicada, en el partido que comienza a las 17:30 horas en La Cerámica. El conjunto culé, tras una victoria y un empate, necesita los tres puntos para evitar que el Real Madrid, que suma pleno de victorias en sus tres primeros encuentros, comience a tomar una distancia importante en la clasificación. Sigue en directo el partido entre el Villarreal y el Barça, con comentarios minuto a minuto, en OKDIARIO.

Villarreal–Barcelona, en directo: resultado y goles

Balde comienza en el banquillo

Alejandro Balde verá el partido, o al menos el comienzo, desde el banquillo. El lateral arrastraba molestias y, aunque ha entrado en la convocatoria, no será de la partida. En su lugar estará Marcos Alonso, que fue inscrito ayer sábado y que debutará esta temporada con el Barça en partido oficial.

Duelo de altura

Se prevé que el Villarreal-Barcelona no defraude. Como suele ser habitual, se espera un partido apasionante entre dos propuestas futbolísticas similares y que, en los últimos años, no han dejado indiferente a nadie. El conjunto amarillo no gana en su estadio al Barcelona desde la temporada 2007-2008, aunque en las últimas temporadas ha plantado cara, y de qué forma, al Barça. Sin ir más lejos, los dos últimos triunfos azulgranas en La Cerámica estuvieron marcados por la polémica.

Once del Villarreal

Quique Setién también ha elegido ya a sus once jugadores para medirse al Barcelona. Va el Villarreal con: Jorgensen; Foyth, Gabbia, Cuenca, Pedraza; Terrats, Capoue, Parejo, Baena; Gerard y Sorloth.

Nuestro XI titular 📝⚽️ para el partidazo de esta tarde en el Estadio de la Cerámica ante el @FCBarcelona_es (17.30 horas). Endavaaaaaaaant! 💛#VillarrealBarça pic.twitter.com/qp8LUMiNq7 — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 27, 2023

Alineación del Barcelona

¡Ya conocemos el once del Barça! Lamine Yamal repite de inicio, formando con Lewandowski y Gavi en el ataque. Sale Xavi Hernández con: Ter Stegen; Sergi Roberto, Koundé, Christensen, Marcos Alonso; Romeu, De Jong, Gündogan; Yamal, Gavi y Lewandowski.

El Barça, mermado por las bajas

El Barcelona acude a La Cerámica mermado por las bajas. Sin Pedri, ni Araujo, ni Raphinha y con Balde entre algodones, el conjunto culé busca la victoria en una plaza complicada. Marcos Alonso y Sergi Roberto apuntan a ser de la partida esta tarde, mientras que en ataque apunta a que volverá a repetir de inicio Lamine Yamal.

Previa

¡Bienvenidos a la retransmisión en directo del Villarreal–Barcelona! El conjunto barcelonista está obligado a ganar tras la victoria del Real Madrid el viernes. Los de Xavi se impusieron el pasado fin de semana al Cádiz en Montjuic, sumando su primer triunfo liguero, puesto que debutaron con un empate sin goles en su estreno en Getafe. Ahora, afrontan una nueva salida complicada, ante un Villarreal que comenzó en casa con mal pie, cayendo ante el Betis, pero que venció a domicilio al Mallorca la pasada jornada.