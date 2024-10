El vídeo con el que Rafa Nadal vuelve ilusionar: «Ahí es perfecto»

Rafa Nadal ya prepara su reaparición. El tenista ha vuelto a entrenarse, con la mente puesta en el Six Kings Slam, el torneo de exhibición en el que volverá a las pistas dos meses después. El manacorí jugará en Arabia Saudí, en uno de los compromisos con los que preparará su ansiado regreso a la Copa Davis, puesto que ha sido convocado por David Ferrer para la fase final del torneo, que se jugará en Málaga y donde España buscará su séptima Ensaladera.

Nadal volverá a jugar en el torneo que se celebrará en Riad del 16 al 19 de octubre. El Six Kings Slam contará con seis de los mejores tenistas de la actualidad, entre los que se encuentra el español, que además es embajador de la Federación de Tenis de Arabia Saudí. Allí coincidirá con Djokovic, Medvedev, Sinner, Rune y Alcaraz, con el que se podría medir en semifinales.

Este martes, el español ha publicado un vídeo en el que aparece ya preparándose para el torneo. Nadal aparece entrenando en las pistas de su academia, de cara al primero de los duelos que disputará en poco más de dos semanas en tierras saudíes. Después de enlazar 15 derechazos seguidos se escucha a uno de sus entrenadores decir «ahí es perfecto», dejando claro que en estos meses de inactividad no ha perdido la precisión y su mejor técnica.

Será su primera aparición sobre las pistas desde que fuera eliminado del dobles de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde compartió pista con Nadal. Entonces dejó entrever que su retirada está más cerca que nunca de producirse, pero tras un breve periodo de reflexión anunció que regresaría en la Laver Cup, aunque tampoco pudo disputar el torneo que mide a Europa contra el resto del mundo y que tuvo a Alcaraz como gran protagonista.

«Me había marcado hasta los Juegos Olímpicos desde que empezó el año como objetivo. Se ha terminado este ciclo y bueno, voy a volver a casa, desconectar y en frío, cuando tenga claro cuál es mi siguiente etapa, sea con una raqueta en la mano o no, os lo haré saber», señaló el tenista nada más caer eliminado en el torneo olímpico de París.

Nadal se había planteado como una de las metas finales de su carrera acudir a los Juegos Olímpicos, puesto que se celebraban en Roland Garros, donde ha ganado en 14 ocasiones. En el cuadro individual era Djokovic quien le eliminaba en segunda ronda, por lo que sólo le quedaba la esperanza del dobles, donde ya ganó un oro en 2016. Sin embargo, cayó junto con Alcaraz en cuartos de final, quedándose sin medalla.

Fue entonces cuando dejó en el aire su continuidad, aunque después confirmó que volvería a competir, aunque no en el US Open. Tampoco estuvo en la Laver, donde se esperaba su vuelta, pero sí que confirmó su presencia en el Six Kings Slam, donde estarán las mejores raquetas del mundo.

Uno de los últimos retos en la carrera del mejor deportista español de todos los tiempos podría estar en la Copa Davis. Málaga acogerá la fase final, donde España aspira al título. La presencia de Rafa Nadal ya ha sido confirmada tanto por el seleccionador Ferrer, como por él mismo. De momento, ha comenzado la preparación para la antesala a esa Davis, que será en Arabia Saudí.