El viaje más amargo de Dani Olmo

Dani Olmo está viviendo el viaje más amargo de su carrera deportiva. Tiene solamente 26 años y seguro que no ha vivido un viaje como el de esta semana a Arabia Saudí. Ni tampoco un viaje como el que está viviendo desde el pasado 31 de diciembre. En definitiva, una tormenta de sensaciones. El jugador azulgrana ha viajado con el Barcelona a Yeda, ha entrenado este martes junto al grupo, pero no podrá jugar la semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic. Mientras Joan Laporta sigue esperando una respuesta positiva del CSD, la situación con Olmo cada vez es más insostenible en un club que está protagonizando una de las grandes chapuzas con un jugador en el fútbol español.

En el día de Reyes, y como si Melchor, Gaspar y Baltasar les hubiesen traído carbón, Dani Olmo y Pau Víctor se montaron en el avión del Barcelona rumbo a Arabia Saudí sin estar inscritos. El club azulgrana ha decidido que estén en este torneo, aunque por el momento siguen sin poder jugar. Laporta piensa que lo logrará, por lo menos, antes de la final del domingo, si el Barça supera antes al Athletic. Pero la realidad es bien distinta.

Todo apunta a que el CSD no le va a conceder al Barcelona la cautelarísima que ha solicitado este martes. Para ello tendría que llevarle la contraría a la Liga y a la Real Federación Española de Fútbol. El Barça ha intentado agilizar plazos para recibir una respuesta positiva lo antes posible, pero todo apunta a que será negativa. El siguiente paso a dar por Joan Laporta a la desesperada será acudir a la Justicia ordinaria para volver a solicitar una cautelar y que Dani Olmo pueda seguir jugando. Pero viendo los argumentos de la entidad culé también pinta feo.

Lo que le transmite el Barcelona a la plantilla, y también a Dani Olmo, es que este problema se va a solucionar muy pronto. Pero la realidad no muestra eso y los últimos días que está viviendo el jugador azulgrana son muy complicados. Ya contamos en OKDIARIO que Dani Olmo está muy fastidiado anímicamente y moralmente. Vive todo este caos con mucha incertidumbre diaria y con mucha extrañeza, sobre todo por cada movimiento que se da desde el club blaugrana. Aun así, Olmo sigue manteniendo la esperanza de poder ser inscrito, y por eso ha viajado con toda la positividad posible a Yeda junto al resto del grupo.

Pero ha sido y está siendo un viaje muy amargo para Dani Olmo. El jugador culé ha entrenado este martes junto al resto de sus compañeros con plena normalidad, pero no podrá jugar contra el Athletic. Tendrá que ver la semifinal de la Supercopa de España sin poder vestirse de corto y desde la grada. Y pensando cada día en el hotel, alejado de su casa, durante una semana si el Barça llega a la final, si la inscripción será posible. La realidad que el Barcelona no quiere ver es que la situación es muy complicada y el futuro que se le viene por delante a Olmo podría ser aterrador si decide quedarse en el club azulgrana: no volver a jugar en lo que resta de temporada y tampoco acudir con la selección española.

Los protagonistas de la Supercopa hablan sobre Olmo

Los protagonistas de la primera semifinal de la Supercopa de España hablaron este martes en rueda de prensa sobre la situación de la no inscripción de Dani Olmo. Tanto Ernesto Valverde como Óscar De Marcos en el Athletic fueron muy claros, y señalaron que las normas están para cumplirse. Por el lado culé, Hansi Flick y Raphinha, reconocieron que no creen que la situación cambie este miércoles y que este problema puede afectar al equipo durante este torneo y durante lo que resta de temporada.

«Olmo es un jugador extraordinario y que no pueda jugar mañana… es lo mismo si no puede jugar uno de los nuestros, es mejor para nosotros. Si no juega contra nosotros, pues mejor», dijo Ernesto Valverde.

«No tiene que ser una situación muy agradable como jugador, pero son decisiones que tiene que solventar su club y los que rigen el fútbol. Hay que acatar las normas y de momento no están inscritos», valoró De Marcos.

«Es una situación bastante complicada. Nunca queremos pasar estos momentos. No sabemos si podemos contar con ellos y no saben si pueden jugar. Estamos intentando que no sea tan difícil y esperamos que los responsables puedan resolver esto lo más rápido posible», comentó Raphinha. «Creo que sí, no puedo decir que no (afectar al equipo). Estaría mintiendo. Si yo estuviera en otro club y viese esta situación, pensaría si lo mejor era estar en el Barcelona. Pero antes de fichar sabía la situación del club y esperé», aseguró el brasileño.

«Yo creo que no va a pasar nada mañana, pero vamos a esperar. No es fácil para nosotros no tenerlos. Son muy importantes y han mejorado. Claro que echamos mucho de menos a Dani Olmo, sabemos que es un futbolista excelente. Le necesitamos, pero nos da la oportunidad a ser más cercanos como equipo», afirmó Hansi Flick.