Verstappen repite pole bajo el diluvio y Alonso saldrá tercero en Canadá

Max Verstappen también es imbatible bajo la lluvia. El líder del Mundial ha sumado su quinta ‘pole’ de la temporada en el Gran Premio de Canadá por delante del sorprendente Niko Hulkenberg y de Fernando Alonso, que empezará la carrera desde la tercera posición. La 33 se vuelve a antojar difícil salvo fiasco del holandés. En cuanto a Carlos Sainz, se colocó octavo en parrilla, pero probablemente empiece más atrás si es sancionado por una maniobra peligrosa que arruinó el día a Pierre Gasly.

La octava sesión de clasificación de la temporada fue de una exigencia extrema por los caprichos del clima. Que si llueve, que si no llueve, ahora jarrea… Neumáticos secos, intermedios, de lluvia extrema… Toda la gama de colorines de Pirelli lució en Montreal. Una incertidumbre gigante que, sin embargo, desembocó en el resultado de casi siempre: Verstappen por delante de todos los demás.

Y Alonso habría sido su acompañante en la primera línea si no fuera porque el agua empezó a caer con fuerza en plena Q3 y la bandera roja arruinó su vuelta en la que venía superando a Hulkenberg. El tercer puesto sigue siendo un gran resultado, pero sabe que le resultará casi imposible inquietar a Verstappen en la salida, sobre todo teniendo en cuenta que el pronóstico indica carrera en seco. En principio…

🏁 QUALIFYING CLASSIFICATION 🏁

Max Verstappen takes pole with Haas' Nico Hulkenberg alongside him on the front row! 🤩#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/X02orJEn6X

— Formula 1 (@F1) June 17, 2023