Verstappen da un golpe sobre la mesa con Alonso decimoquinto en otras ‘peoras’ de Aston Martin

Max Verstappen demostró el motivo por el que es considerado el mejor piloto de Fórmula 1 del momento. El holandés se sacó una tremenda vuelta para ganar la sesión de clasificación de la carrera al sprint del Gran Premio de Estados Unidos. En el fin de semana más complicado para Red Bull, su estrella sacó las castañas del fuego.

Y decimos difícil porque toda la parrilla estaba mirando a la escudería austríaca, acusada de hacer trampas con las alturas de su coche. Verstappen respondió a los críticos con una tremenda vuelta dejando claro que no va a regalar el Mundial a unos McLaren que tienen errores impropios de su nivel. En esta ocasión le tocó a un Oscar Piastri que no pasó de la SQ1 tras ver anulada su vuelta, pero la tónica general es que los papaya son un continuo quiero y no puedo.

Max lleva sin ganar ocho carreras, pero el hecho de no tener el mejor coche no le impide sacar el máximo de su monoplaza en cualquier situación como así fue en esta sesión superado a George Russell y Charles Leclerc. Verstappen dejó en ridículo nuevamente a Checo Pérez, quien saldrá duodécimo y gracias.

Aston Martin se hunde

Había ciertas expectativas en ver lo que podía dar Aston Martin con su flamante paquete de seis mejoras. Los esperados cambios resultaron empeorar el rendimiento del coche verde con Fernando Alonso y Lance Stroll fuera de la SQ3. El asturiano, de hecho, vio cómo su coche era ingobernable pudiendo apenas completar una de las tres vueltas rápidas que dio en la sesión al salirse siempre en la curva 19 viendo su tiempo invalidado.

El piloto español no tenía muchas esperanzas de remontar el vuelo en una temporada en la que Aston Martin no ha hecho más que involucionar. Una muestra de ello es que ya hasta los Haas y el novato de Williams Franco Colapinto se permiten el lujo de mojar la oreja al coche británico. Hay mucho trabajo que hacer y pocas esperanzas para 2025 si esta es la base.

Carlos Sainz cumple

El madrileño terminó quinto en una sesión de clasificación que se decanto por milésimas. De hecho, su compañero Leclerc le aventajó en 30 y por eso saldrá tercero en un circuito de Las Américas donde se pagan muy caros todos los errores. Carlos Sainz, sin embargo, parece tener buenas perspectivas para un equipo Ferrari que no ha traído mejoras.

Pese a todos estos resultados, Lando Norris sigue siendo el gran favorito al triunfo tras conseguir entrar cuarto en esta sesión. El británico tiene el mejor coche, pero deberá salir con el cuchillo entre los dientes para presionar a un Verstappen que ha sabido responder el día D a la hora D. Por algo es el piloto mejor pagado de la Fórmula 1.