Verstappen cazado por un radar a toda velocidad conduciendo el Aston Martin Valkyrie

Max Verstappen no sólo excede el ritmo en las carreras de Fórmula 1, siendo el piloto más rápido de los 20 que componen el campeonato cada fin de semana. El holandés fue cazado sobrepasando la velocidad permitida por las calles de Mónaco con el Aston Martin Valkyrie, un deportivo aerodinámica propia de la gran competición fabricado por Adrian Newey, ingeniero de Red Bull.

Este vehículo entra en lo más alto del automovilismo junto al Mercedes-AMG one, puesto que cuenta con 1.115 caballos de potencia y tiene un precio de 2.94 millones de euros. Por tanto, Verstappen quiso ponerse al volante y, acostumbrado a ser el más rápido del mundo, excedió la velocidad permitida en una vía limitada a 90 kilómetros por hora, yendo él a 124.

Además, en un vídeo publicado por su entrenador personal, Marc Cox, se puede apreciar como llevaba puestos unos cascos en sus oídos. Esto se debe a los decibelios tan elevados que emite el motor del Valkyrie. Incluso Aston Martin recomienda portar auriculares de cancelación de ruido para evitar daños en el tímpano.

Even during summer break Max is driving a Newey spaceship😭 pic.twitter.com/9qAMW0agSB

— Enzo  (@Aperta) August 19, 2023