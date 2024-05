La vergonzosa doble vara de medir de la FIA con Carlos Sainz

Carlos Sainz reclamaba a la FIA que fuera más consistente con las sanciones después de que no penalizaran a Oscar Piastri por el toque entre ambos en el GP de Miami de Fórmula 1. Finalmente, al que han penalizado ha sido al piloto español de Ferrari por su acción con el australiano, ya que aseguran que fue el culpable de la colisión entre ambos. Los comisarios le sancionaron con cinco segundos y eso le ha costado el cuarto puesto en favor de Checo Pérez.

El madrileño bajó hasta la quinta posición tras la penalización. Con esto, la FIA ha dejado claro su doble rasero a la hora de valorar las acciones de Carlos Sainz. En primera instancia, los comisarios no actuaron contra Piastri por cerrarle la puerta y echarle de la pista cuando el 55 le estaba adelantando. A pesar de que es el coche rojo el que llega primero al vértice de la curva y el naranja el que le saca hacia fuera claramente, la FIA lo dejó pasar y no sancionó al australiano.

Después de ver cómo sus reclamaciones se quedaban en nada y la acción del coche 81 se quedaba impune, Sainz decidió hacer lo mismo e ir a por todas pensando que las reglas serían las mismas para todos. Así debía de haber sido, pero no lo fue. El de Ferrari apretó los dientes y fue directo a por el McLaren. A 17 vueltas del final, el ganador del GP de Australia se tiró con todo para adelantarle y ganar una posición. Carlos se coló por el interior y le pasó limpiamente, pero la batalla entre ambos se mantuvo durante unos giros más y al final se volvieron a tocar.

Esta acción entre Piastri y Sainz no fue sancionada. Carlos le está adelantando. Piastri no le deja espacio, se tocan y recupera posición. La doble vara de la FIA es muy clara y esto es malo.pic.twitter.com/z2bnrjWBpu https://t.co/WOuqiCIEkl — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) May 6, 2024

Piastri se pegó demasiado al monoplaza del piloto español y saltaron algunas piezas del MCL38. El ex de Alpine tuvo que entrar a boxes para reparar los daños en su monoplaza tras el toque con Carlos Sainz, lo cual acabó suponiendo una penalización para el español. Tras escuchar las versiones de los dos pilotos y los representantes de cada equipo, los comisarios determinaron «que el coche 55 estaba adelantando al coche 81 en la curva 17 cuando perdió ligeramente la parte trasera y chocó con el coche 81. La colisión provocó daños en el alerón delantero del coche 81», y, por tanto, el madrileño era el culpable de dicha colisión.

La FIA culpa a Sainz del toque con Piastri

«Teníamos claro que el coche 55 era el culpable de la colisión. En el intento de adelantamiento, el 55 frenó tarde, no alcanzó el vértice y en el proceso perdió la parte trasera, con la colisión resultante. Aunque el coche 81 intentaba girar para contrarrestar el adelantamiento, dio suficiente espacio al coche 55», añade la resolución de la sanción al de Ferrari.

ESTE ADELANTAMIENTO NO SE FÍA 👏 ¡Cómo se lanzó Carlos Sainz con TODO para superar a Piastri después de saber que no había sanción! 💫#MiamiDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/2mCo1UdqPC — DAZN España (@DAZN_ES) May 5, 2024

No obstante, el comunicado descarta que hubiera voluntariedad por parte de Sainz cuando asegura que el español tuvo una «ligera pérdida de control de la parte trasera por parte del coche 55», y que sin eso el accidente no se habría producido: «Habría sido una lucha dura pero buena». Por este motivo, los comisarios redujeron la penalización estándar de 10 segundos y 2 puntos a sólo cinco segundos, pese a que afirman que el accidente no habría ocurrido si el madrileño no llega a tener esa ligera pérdida de control de la parte trasera del SF-24.