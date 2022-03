Raquel Sánchez Silva es una de las participantes en El Desafío, nuevo programa de Antena 3 en el que ocho famosos se enfrentan a difíciles pruebas cada semana poniendo al límite sus capacidades. La comunicadora quiso dedicar su desafío Mayumana a la nueva integrante del jurado Pilar Rubio, que se estrenaba en esa mesa, y sus bonitas palabras hacia la mujer de Sergio Ramos acabaron emocionando a la también colaboradora de El Hormiguero.

«Todos los concursantes están en el programa gracias a Pilar”, decía Sánchez Silva. Pilar Rubio al escuchar eso no pudo contener las lágrimas y emocionada expresó lo que significa el esfuerzo y el sacrificio en las pruebas, explicando el motivo por el que se emocionó tanto: «De una forma indirecta me ha transmitido lo que se sufre y se disfruta haciendo retos. Ella está marcando a sus compañeros lo que eso significa. ¡Tú lo has marcado! He visto una diosa».

“Creo que de una forma indirecta me ha transmitido lo que se sufre y disfruta haciendo retos” – @PilarRubio_ se emociona con el desafío de @raqsanchezsilva #ElDesafío2 pic.twitter.com/ha3aoyhQZ3 — El Desafío (@eldesafioA3) March 18, 2022



«Quiero que estéis orgullosos de lo que hagáis cada semana y vayáis a por el diez», dijo a los concursantes Pilar Rubio, a la que pocas veces se ha visto en televisión tan emocionada como en su primer día como jurado de El Desafío. Pero no todo fueron emociones y palabras bonitas, pues la mujer de Sergio Ramos también tuvo en un momento de la noche un rifirrafe con Santiago Segura.

La prueba de Eurovisión protagonizada por Norma Duval y Lorena Castell no gustó demasiado a Juan del Val y Santiago Segura, pero Pilar Rubio sacó la cara por las concursantes respondiendo y reprochando al actor y director que “le estás quitando valora a la prueba».