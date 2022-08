La venganza de Cristiano: le negó el saludo a Carragher tras sus feroces críticas

Cristiano Ronaldo no da puntada sin hilo y en los minutos previos al comienzo del Manchester United-Liverpool de Premier League decidió dejar un recado a uno de sus principales críticos en la prensa, la leyenda del conjunto red, Jamie Carragher. El jugador portugués, suplente por sorpresa, se acercó al set televisivo que compartían Gary Neville, Roy Keane y el propio Carragher y le negó el saludo al que se ha convertido en su enemigo número uno.

Ronaldo fue muy cariñoso con Keane y sobre todo con Gary Neville, con el que estuvo varios segundos de encuentro. Carragher, pensando que a continuación le saludaría, le extendió incluso la mano con el micrófono, pero Cristiano le ignoró quitándole la mirada para centrarse en un nuevo saludo, en este caso a Roy Keane.

Una de las imágenes de la previa del United v Liverpool: Cristiano negando el saludo a Jamie Carragher, entre medias de los saludos efusivos y cómplices con Gary Neville y Roy Keane. Hay que recordar que Carragher critica de forma permanente y durísima al portugués en Sky Sports. https://t.co/3GzxyETx4t — David Sánchez-Cañete (@DavidDeSanchez) August 22, 2022

Lejos de pensar que Ronaldo saluda a los dos ex del Manchester United y no al del Liverpool, hay que recordar que Carragher dijo lo siguiente hace unas semanas en referencia a lo que sucede en el vestuario del cuadro dirigido por Erik Ten Hag y con los clubes potenciales de CR7. «Ningún club quiere a Cristiano Ronaldo, ni Ten Hag. Y el vestuario no estoy muy seguro. Tiene 37 o 38 años. Sigue siendo un gran goleador, pero no es el mismo. No puedes tener a un jugador estrella dirigiendo todo», comentaba en The Overlap el ex jugador.