Valverde: «Si pita fuera de juego, supongo que lo es»

Ernesto Valverde atendió a los medios de comunicación tras caer eliminado con el Athletic en las semifinales de la Supercopa de España contra el Barcelona. Los vascos fueron inferiores a un conjunto azulgrana que venció con goles de Gavi y Lamine Yamal.

«Hemos intentado mantener el partido vivo hasta el final. Fue una pena que esos dos goles no valieran. El inicio de las dos partes no fueron buenos y nos hicieron dos goles. Fuimos creciendo, pero no hemos estado acertados. Hemos perdido la oportunidad de no jugar la final de la Supercopa», explicó Valverde.

«Hay que ver lo que teníamos delante. Nos ha faltado ajustarnos, pero es una parte del juego. Teníamos buenos jugadores que no perdonan. En cuanto ocasiones más o menos estuvimos igualados. Nos llegaron, pero tuvimos respuesta», añadió.

Valverde también analizó los goles: «Siempre vienen por un fallo. Así es este juego. Ellos nos apretaban, hemos intentado jugar, perdimos el juego y lo aprovecharon. Somos el equipo que somos y tratamos de tener los menos errores posibles, pero no hay nada que objetar».

«Con el balón es diferencial porque te puede colocar la pelota donde quiera. Es extraordinario con la edad que tiene y las decisiones que toma, pero me centro más en mi equipo», comentó sobre Lamine Yamal.

A la hora de analizar el segundo gol anulado, no quiso polémica: «El árbitro es el que ha aplicado el reglamento. Si alguien pasa el balón hacia atrás y está en fuera de juego, supongo que lo es». También habló de Nico Williams, que estaba tocado: «No jugó el otro día, pero lleva dos días y medio sin entrenar. Ayer estaba descartado. Se levantó mejor e hicimos una prueba al principio para ver si se podía sentar en el banquillo».

«Teníamos enfrente al Barcelona. Los partidos se analizan sólo por un lado, pero es que ellos juegan. Corren y lo hacen bien. A veces las aciertas y otras no, sólo es eso», finalizó.