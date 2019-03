Valverde no se fía del Real Madrid en Champions: “Es candidato a todos los títulos por su historia”

Valverde analizó la victoria del Barcelona frente al Real Madrid en el Clásico de Liga disputado en el Bernabéu

Ernesto Valverde atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Barcelona frente al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Los azulgranas se llevaron el segundo Clásico de la semana, después de ganar en Copa a los blancos, y dan un golpe casi definitivo al título liguero.

Gran victoria

“Ganar aquí un partido es complicadísimo, dos te lo puedes imaginar. El resultado es muy justo, ellos trataban de hacernos daños con centros. Se veía que cuando dominábamos teníamos peligro y estábamos expuestos. Ha sido un partido duro y estamos contentos”.

Cambio respecto a la Copa

“El otro día no nos quedamos muy contentos por el primer tiempo que hicimos. Pensamos que teníamos que tener más intención y no es sólo por Arthur, sino por el conjunto. Hemos estado mejor y hemos tenido más control y más opciones”.

Equipo

“No me gusta señalar a nadie porque hemos sido muy solidarios. Piqué nos ha ayudado porque intuye muy bien el juego y saca muchos balones que el contrario pone en el área”.

Dembélé

“He visto bastante bien a Dembélé. Es un jugador que llega con facilidad, tiene que que ganar más tranquilidad cuando llega al área rival”.

Messi

“Messi está bien, ha peleado todo el partido”.

¿Liga sentenciada?

“Hasta ningún punto porque todavía queda un mundo. Todavía hay partidos por delante, el Madrid puede ganar muchos partidos y está el Atlético. Respetamos a nuestros rivales y es un absurdo pensar en eso, porque es cuando se empieza a perder”.

Falta de gol del Madrid

“Hay veces que los equipos aciertan mucho con pocas ocasiones y otras veces al revés. Ellos tienen grandes jugadores”.

Arbitraje

“Del árbitro siempre se comentan cosas, pero yo no he visto nada por la televisión. Ha sido un partido duro, como son los Clásicos”.

Reforzado

“No lo sé, pero tampoco me preocupa demasiado. A mí me preocupa ganar, el resto se me escapa. No hemos cambiado el once del otro día, pero lo que queríamos era salir a por el partido y hacer daño al rival”.

Vinicius

“Le he visto en la dinámica del otro día, aunque a lo mejor no ha tenido ocasiones tan claras porque nosotros hemos estado mejor”.

Atlético

“El Atlético no es el único rival, el Real Madrid está ahí y tenemos que esperar que se recupere. Siempre se mira al segundo, pero queda mucha Liga”.

Efectividad

“Contra el Lyon no acertamos de cara a la portería contraria, pero recuerdo que en otros partidos hemos hecho goles. Un día las metes y otros no, lo importante es tener ocasiones. Si están, con buenos jugadores, lo normal es meterlas”.

Sin el mejor Messi

“Messi es un extraterrestre de cualquier manera”.

Golpe moral

“Las victorias siempre refuerzan moralmente. Esto ayuda, pero no es una garantía de lo que vaya a ocurrir después”.

Opciones del Madrid en la Champions

“El Madrid es un candidato a todos los títulos por su historia”.

Rakitic

“Rakitic es un jugador muy constante en todos los partidos. Se asocia bien, tiene un gran despliegue y es muy completo. Además, combinamos sus posiciones. Estamos encantados con él”.

Entrada de Bale

“Bale es un jugador que nos hace daño porque aparece en momentos puntuales y te puede desequilibrar en cualquier posición. También es un gran rematador. Lo hemos contenido bien y ahí es donde ha estado un poco la clave”.