Valencia-Atlético: al asalto de Mestalla para no perder comba

Al asalto de Mestalla para no perder comba. A los de Simeone no les queda otra que ganar esta tarde si no quieren que Real Madrid y Barcelona les tomen más ventaja, tras los nueve puntos que lleva perdidos en la segunda vuelta, pero no lo van a tener fácil porque el Valencia suma tres victorias consecutivas en su estadio y ha experimentado una notable mejoría desde la llegada al banquillo de Carlos Corberán. El partido servirá también para que el Cholo testee de primera mano al central Mosquera y al centrocampista Javi Guerra, objetivos rojiblancos la próxima temporada, aunque este último viene arrastrando molestias físicas y deberá superar una última prueba para saber si puede o no jugar desde el inicio.

Mestalla le dejó un amargo recuerdo al Atlético en su última visita. Perdió 3-0 y ahí cayó Lemar, que ya no ha vuelto a levantarse. Fue, eso sí, la única derrota rojiblanca en los nueve últimos encuentros en territorio valenciano, una plaza que no se le da mal al Cholo, aunque esta tarde el único resultado que le vale es la victoria, y más en vísperas de una semana en la que afrontará dos encuentros claves ante el Barcelona en semifinales de Copa y ante el Athletic en el Metropolitano en un choque decisivo para su suerte en la Liga. Por eso, sobre todo tras el tropiezo ante el Celta, no queda otra que ganar.

No estarán ni el sancionado Pablo Barrios ni el lesionado Koke, pero por lo demás Simeone parece tener diseñado el plan de juego, que incluye la entrada de Nahuel Molina en el lateral derecho, desplazando a Llorente al medio campo, y la vuelta al flanco izquierdo de Azpilicueta para darle más libertad de ataque al brasileño Lino. Arriba, pese al gol del otro día, Sorloth apunta de nuevo al banquillo en beneficio de la inamovible pareja que forman Griezmann y Julián Álvarez. La única duda es saber si arriesgará con Giménez en el centro de la defensa o si optará por el francés Lenglet.

Pita el mallorquín Mateu Busquets Ferrer, al que el Atlético sólo se había encontrado hasta ahora en el derbi ante el Real Madrid. Tampoco con el Valencia tiene demasiada experiencia, apenas dos partidos. En el VAR se sentará Iglesias Villanueva, con el riesgo que eso supone.

Alineaciones probables

Valencia: Mamardashvili, Foulquier, Mosquera, Tárrega, Gayà, Barrenechea, Javi Guerra, Luis Rioja, Almeida, Diego López y Sadiq.

Atlético: Oblak, Nahuel Molina, Giménez, Le Normand, Azpilicueta, Llorente, De Paul, Lino, Giuliano, Griezmann y Julián Álvarez.

Árbitros: Busquets Ferrer (campo) y Iglesias Villanueca (VAR).

Campo: Mestalla, 18.30 horas.