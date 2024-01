Unionistas – Barcelona: Peligro de cornada

El FC Barcelona afronta este jueves los octavos de final de la Copa del Rey ante el Unionistas de Salamanca, el rival más débil de los 16 clasificados para este ronda que el sorteo deparó que fuera a caer ante los culés. El conjunto salmantino se encuentra encuadrado en el primer grupo que el filial blaugrana, en Primera RFEF, al que hace un par de semanas venció por 0-2 y al que quiere volver a hincarle el diente. En el Barça, el peligro de derrumbe, de cornada, es más real que nunca.

La bofetada de realidad que le endosó el Real Madrid este pasado fin de semana en Riad, en Arabia Saudí, en la final de la Supercopa de España, está aún digiriéndose en Can Barça. Los blancos pasaron por encima de los culés con una superioridad pasmosa, tanto que al cuarto de hora el dominio era ya total de los jugadores de Ancelotti. El doblete de Vinicius, que recortó Lewandowski, se transformó en hattrick antes del descanso para hundimiento blaugrana. Rodrygo dio la puntilla más tarde y hasta el árbitro tuvo que compadecerse del Barcelona, al que negó el descuento de un partido que puede pasar factura no sólo a Xavi Hernández sino a toda su plantilla.

El peligro de cornada es real en este Barça, herido y tocado, que llegará a este partido al Estadio Municipal Reina Sofía en horas bajas, con la moral por los suelos y con un rival repleto de ilusión por dar la campanada e intentar colarse entre los ocho mejores de esta edición copera. El Unionistas está en estos momento en tabla media en Primera RFEF, a la misma distancia del ascenso que del descenso, y se toma estos octavos de Copa del Rey como el gran desafío de la temporada tras tumbar ya por el camino al Sporting de Gijón y al Villarreal, un Segunda y un Primera.

El Barcelona llega además con dos bajas extras que se suman a las ya conocidas por lesión. La expulsión de Ronald Araujo ante el Real Madrid en la Supercopa tendrá que ser subsanada ante el Unionistas, así como la sufrida por Lamine Yamal en la Copa del Rey juvenil ante el Málaga. De hecho Xavi viajará a Salamanca con sólo 13 profesionales, entre ello el inédito Vitor Roque en Supercopa. Hay también ocho canteranos en la convocatoria de Xavi, contando también a Fermín, por lo que no es descabellado ver alguno de inicio pese a que la necesidad por agradar y resolver fácil la eliminatoria apremia a los culés.

«Es una derrota muy dura, pero queda mucha temporada y toca competir por los títulos que quedan», explicaba Xavi tras la dura derrota en el Clásico y la pérdida de otro título ante su máximo rival, alicaído y tocado tras el 4-1: «Si no ganamos y no conseguimos títulos habrá consecuencias. Debemos ser fuertes. Volveremos. Todavía podemos hacer una buena temporada porque tenemos argumentos para hacerlo». El técnico fue ratificado en su puesto por parte del director deportivo, de Deco, pese a la imagen y los resultados. Este partido de Copa del Rey puede ser un detonante para que todo explote en Can Barça, el Unionistas tiene no sólo el pase a cuarto en juego, sino también el rumbo de los culés esta temporada.