Xavi Hernández ha comparecido ante los medios de comunicación antes del duelo de este jueves frente al Unionistas en octavos de final de la Copa del Rey. El entrenador del Barcelona ha alertado del momento de extrema dificultad que vive el club, ha reconocido el desastre de su equipo en la final de la Supercopa de España y ha asegurado que están en la misma posición que estaba el Real Madrid hace un año.

«Si tiras del vídeo de Luis Aragonés, esto va de ganar, ganar y volver a ganar. Si no ganamos y no conseguimos títulos habrá consecuencias, pero como se ha ganado y se han conseguido títulos, sigo estando aquí. Si el año pasado no hubiera ganado la Liga ahora mismo no estaría aquí», reconoció Xavi ante la prensa.

«Yo los objetivos los he dicho siempre. El primero este año era conseguir estar en los octavos de la Champions y se ha cumplido. Si este año no se cumplen, nos iremos para casa. Pero como sucede con todos los entrenadores, no varía conmigo», aclaró.

En este sentido, avisó de que él «nunca» será «un problema para el Barça». «Por encima de todo soy culé y quiero a este club. Pase lo que pase. Estoy aquí para sumar y para ayudar. Cuando me digan que ya no sumo, me iré a casa sin problemas», dijo.

Xavi dijo que también optaría por abandonar el cargo en el instante que percibiera falta de confianza por parte de sus jugadores. «El día que note que no están conmigo, cogeré las cosas y me iré.. Estamos tocados. Las derrotas contra el Madrid pesan y cuesta de digerir. Pero siempre hemos creído en lo que hacemos. A partir de mañana lo queremos hacer de la mejor forma posible», se animó de cara al encuentro en Salamanca.

A nivel global, el técnico subrayó que el Barcelona atraviesa «una de las situaciones más difíciles de toda su historia» debido a la maltrecha situación económica. «Yo me he encontrado dificultades desde el primer día, pero soy culé y quiero tirar del carro. Soy el primero en animar a los jugadores. Es complicado, pero estamos compitiendo», incidió.

Los jugadores me dicen ánimo porque esto sigue. Quedan tres títulos. En la final no competimos bien y lo sabemos. Sobre todo hay que animarse. El Madrid estaba en la misma situación que nosotros el año pasado y acabó ganando la Copa. Estábamos en el otro lado el año pasado y ellos estaban donde estamos ahora nosotros. Revirtieron la situación y ganaron un título. A por ello.

Respecto al desastre en la final de la Supercopa de España, donde cayeron goleados ante el Real Madrid, reconoció que «todo salió al revés». «Hemos analizado muchas cosas y veo que fallamos. Hemos evolucionado mucho desde noviembre de 2021 hasta ahora. No podemos coger ejemplo de la Supercopa. El equipo ha evolucionado muchísimo. Hay que darle continuidad y evolucionar a nivel defensivo», arengó.