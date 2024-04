El último servicio de Mbappé al PSG

Kylian Mbappé aterriza en Barcelona con el gran objetivo -y deseo propio- de pasar a las semifinales de la Champions League. No será nada fácil, pues el equipo dirigido por Xavi Hernández cuenta con un gol de ventaja, pero el de Bondy quiere dejar su sello en esta eliminatoria. En la ida no consiguió generar ningún tipo de peligro. Estuvo desconectado y quiere seguir vivo en esta competición. De no ser así, habrá disputado su último partido con la camiseta del PSG en Europa.

En la ida estuvo prácticamente desaparecido. Fue un completo fantasma. Antes del partido de París dijo que no se iba a esconder y que estaba preparado para ello, pero la realidad es que no estuvo a la altura. Sabe que es el mejor jugador del planeta y no le gustó nada no poder ayudar al equipo con goles o asistencias. Por ello, tiene entre manos su último gran servicio a la causa con la camiseta del PSG. Si lo consigue, meterá a su equipo en semifinales. Por el contrario, se despedirá de siete años de continuos fracasos en Europa.

Mbappé llega a Barcelona con unas cifras envidiables. Es el segundo máximo goleador en Europa sólo por detrás de Harry Kane. El ’10’ suma 39 goles y nueve asistencias en 41 partidos. Unos datos que le avalan como futbolista, pero que no lo demostró en la ida. En la Champions es el segundo máximo goleador con seis goles igualado con Griezmann y Haaland y a uno sólo de Kane, que suma siete.

El francés no seguirá en París la próxima temporada. No es oficial, pero sí oficioso. Es un secreto a voces, pero jugará en el Real Madrid, el eterno rival del Barcelona en toda su historia. Mbappé es sabedor de ello y la motivación es absoluta. Pero a día de hoy viste la camiseta del PSG y quiere levantar la ‘Orejona’ antes de decir adiós de manera definitiva al equipo de su corazón.

Francia se aferra a Mbappé

En declaraciones para Le Parisien, ex jugadores y entrenadores del PSG confían en el delantero francés. «¿Mbappé? Estoy convencido de que va a hacer un gran partido en Barcelona», asegura Javier Pastore, muy al hilo de lo que dice el ex técnico Luis Fernández, que invoca hazañas pasadas: «Kylian ya lo hizo antes, así que lo puede volver a hacer».

Y es que Mbappé ya sabe lo que es hacerle goles al Barcelona. En 2021, en los octavos de final de la Champions League, el PSG quedó encuadrado con el conjunto azulgrana y el delantero francés hizo lo que quiso en un Camp Nou sin público por las medidas covid. Era un Messi contra Mbappé, que por aquel entonces tenía tan sólo 22 años. Un gol inicial del argentino de penalti motivó al francés a hacer lo propio. Pero no en una ocasión, sino en tres anotando un hat-trick que ya es historia de la competición.

Para este partido, Mbappé tampoco necesita tres goles, aunque serían bien recibidos. Su equipo le espera con los brazos abiertos y confía en que tenga su noche, como ha venido haciendo durante toda la temporada. El PSG es Mbappé y Mbappé es el PSG. Ya se vio en la ida que si el francés no aparece, el equipo tiene muchas opciones de no salir victorioso, pero si ve puerta… la película cambia.

Luis Enrique ya anunció tras el partido ante el Barcelona que el PSG irá a por la victoria desde el primer minuto: «Vamos a ir a Barcelona a ser ambiciosos y confío mucho en mi equipo. Les felicito, pero vamos a Barcelona a dar mucha guerra. Solo nos vale la victoria y creo que podemos ganar allí, que será una final». Pero quiso hablar de la mala actuación de Mbappé: «Hablo del equipo, de mi trabajo… Hay muchas cosas a mejorar y lo acepto así. No hablo de individualidades y mucho menos después de perder».