El último movimiento de la F1 que acerca al gurú de Red Bull a Aston Martin

No se puede afirmar que Ferrari se haya retirado de la puja por Adrian Newey, pero sí que es cierto que las últimas declaraciones de su jefe, Fred Vasseur, que prefiere no hablar de individualidades y centrarse en el trabajo de equipo. La negativa constante de Maranello a hablar del fichaje del mítico ingeniero de Red Bull, que dejará la escudería austriaca en el primer trimestre de 2025, abre la puerta a otros equipos de la Fórmula 1 como Aston Martin, que podrían rubricar su gran proyecto con la llegada de una persona incluso más valiosa que varios pilotos.

Y es que aunque los rumores acerca de este asunto en el último mes han sonado fuerte en Italia, la realidad es que de momento no hay nada en claro y Newey sigue libre para el campeonato de 2026, el primero para el que podría trabajar con otra escudería distinta a Red Bull y coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo reglamento. El discurso de Ferrari, que no acostumbra a ser cauto con sus novedades precisamente, sorprende bastante porque directamente el inglés es como si no existiera para ellos.

No es la primera vez que Vasseur intenta evitar el tema y esta última vez que ha sido cuestionado por él ha vuelto a optar por poner delante a su grupo que al individuo. «Lo más importante es la estabilidad del equipo», sentencia, sin dejar que la posible llegada de Newey afecte al comportamiento de los actuales ingenieros. Pero el súper ingeniero autor de siete coches campeones del mundo está muy cotizado en el mercado. De hecho, se habla hasta de una oferta del propietario de Aston Martin, Lawrence Stroll, que estaría buscando al mejor desarrollador posible para el coche de Fernando Alonso.

«Sobre este tema no quiero hacer ningún comentario porque cualquier respuesta podría interpretarse. Lo más importante es la estabilidad del equipo; como dije antes, creo que estamos haciendo un buen trabajo en la dirección correcta. Lo más importante para mí es la estabilidad del grupo, mucho más que los individuos, y añado que estoy realmente satisfecho con la situación actual», así de tajante fue el francés al ser cuestionado por los rumores del fichaje de Newey.

Aston Martin, Ferrari y Sainz

La posición de Vasseur es entendible, pues las cosas en Ferrari marchan bien y más aún tras la esperada victoria de Charles Leclerc en el Gran Premio de Mónaco, condimentada con un podio de Carlos Sainz. Actualmente, el piloto monegasco está segundo en la clasificación y la distancia con el líder, Max Verstappen, es de 31 puntos, por lo que este año sí hay Mundial. Por su parte, el español, con una carrera menos, está cuarto y a cinco puntos del tercero, Lando Norris.

Sin embargo, Sainz sigue sin equipo y aunque se ha dado de plazo hasta verano, es sorprendente que viendo su rendimiento actual no tenga asegurado un gran monoplaza de cara a 2025. El madrileño superó en la clasificación a Checo Pérez y su Red Bull con el tercer puesto en el Principado, toda una muestra de que quizá este más preparado para ocupar ese asiento que el propio compañero de Verstappen.