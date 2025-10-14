El último y llamativo movimiento de Giorgina en plena crisis con Ilia Topuria

Crecen los rumores de crisis y separación entre Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui, con la que había formado una familia con sus dos hijos pequeños. Ahora, la joven ha protagonizado un llamativo movimiento en las redes sociales que deja muy claro que algo pasa, pues ha dejado de seguir de nuevo al gran campeón y también a un club de fans del hispano-georgiano, que no se ha pronunciado al respecto ni parece que vaya a hacerlo.

Según informa Javi de Hoyos, la pareja estaba atravesando una crisis profunda, una crisis que ha acabado de la peor manera seguramente, una ruptura. El periodita subía hace una semana un vídeo en sus redes sociales explicando que Ilia y Giorgina se habían dejado de seguir, incluso que posiblemente se tuviesen bloqueados porque ni las etiquetas aparecían en los perfiles del otro. Sin embargo, tras el vídeo de De Hoyos, el luchador y la empresaria se volvieron a seguir, lo que despertó dudas de si lo habían hecho para no levantar demasiado la perdiz y calmar las aguas, o si, en cambio, habían recuperado su relación.

Nuevo unfollow de Giorgina a Ilia Topuria

Pues parece que es lo primero, porque a los pocos días ambos borraban las imágenes que tenían en sus perfiles junto al otro, y eso hoy en día suele significar separación. Ahora, en el último giro de la trama, ha sido también Javi de Hoyos quien se ha percatado que de nuevo del atleta que antes sí seguía. Ruptura total.Giorgina ha dejado de seguir a Ilia, así como también al club de fans.

Es evidente que existe grave una crisis sentimental entre Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui Badell, con la que ha formado una familia con sus dos hijos, Hugo y la pequeña Giorgina -que llegó al mundo en julio del 2024-. Solo meses antes del nacimiento de la menor, la pareja vivió un momento de máxima y plena felicidad, pues El Matador consiguió alzarse con el título de campeón de la UFC en la categoría de peso pluma con tan solo 27 años.

Desde que el nombre del boxeador comenzara a sonar con fuerza en los medios debido a sus triunfos en la disciplina a la que se dedica, su vida personal fue inevitablemente noticia al tener una relación sentimental con Giorgina, a la que conoció en el 2021 en una cena de Miami. La venezolana ya conoció a Ilia cuando este ya tenía un hijo, al que adoptó como suyo, tal y como ha mostrado durante estos años a su casi millón de seguidores que acumula en redes sociales, donde han presumido de amor hasta ahora.

Tras casi cuatro años de una estable relación, todo apunta a un distanciamiento entre Topuria y Uzcategui. A pesar de lo que mostraban en redes sociales -es decir, una historia de amor idílica-, parece que la realidad se aleja mucho de lo que enseñaban en el universo 2.0. Ahora, la empresaria de origen venezolana -que calificaba a Topuria como su marido a pesar de no estar casados-, ha eliminado cualquier rastro del boxeador de sus redes sociales, donde publicaba asiduamente fotos juntos y de su idílica vida. Sin embargo, sí que ha mantenido la instantánea que tiene con Hugo, el hijo del padre de su primogénita. «Yo lo soñé», dijo entonces en referencia a la vida que había construido con el deportista.