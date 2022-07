«La última noche del Mundial me drogaron y amanecí con decenas de moretones»

Mary-Sophie Harvey ganó recientemente la medalla de bronce como integrante del relevo canadiense en el 4×200 estilo libre en el Mundial de natación disputado recientemente en Budapest, un campeonato que sin embargo va a recordar toda su vida por la pesadilla vivida la última noche de su estancia en tierras húngaras.

La joven deportista ha querido compartir en sus redes sociales un desgarrador testimonio que se está haciendo viral, pues asegura que fue drogada cuando salió de celebración con el resto del equipo de Canadá. Harvey acompaña el post con una foto en la que se ven varios moratones en sus piernas y cuenta que tiene más en otras zonas que no ha querido publicar.

«En la última noche del Mundial, me drogaron. En ese momento no era consciente de lo que me habían dado, solo recuerdo que me desperté a la mañana siguiente completamente perdida, con nuestro director de equipo y el médico junto a mi cama. Hay una ventana de cuatro a seis horas de la que no puedo recordar nada», comienza relatando la nadadora canadiense.

La deportista de 22 años se dio cuenta de la gravedad del asunto la mañana siguiente. Se despertó con «decenas de moretones» un esguince de costilla y una conmoción cerebral, dijo que «nunca se había sentido más avergonzada» pero decidió hacerlo público porque «estas situaciones lamentablemente ocurren demasiadas veces».

«He sopesado durante un tiempo si debía o no publicar algo, pero siempre he sido transparente con ustedes y, lamentablemente, estas situaciones suceden demasiadas veces para que me quede callada. Algunos de mis amigos me explicaron después que tuvieron que cargar conmigo mientras estaba inconsciente y probablemente eso explicaba las docenas de moratones en mi cuerpo pero no me hizo sentir mejor», añade Mary-Sophie Harvey, que con esta publicación pretende ayudar y concienciar: «Para cualquiera que lea esto, que tenga cuidado. Pensé que estaba a salvo, que nunca me pasaría a mí, especialmente estando rodeada de amigos. Pero pasó… y desearía que alguien me hubiera informado sobre algo así antes de esa noche».