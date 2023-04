La última frase de Willy Valadés en la reunión en la que sus compañeros de la COPE le cazaron

Guillermo Valadés sigue en boca de todos tras destaparse su caso de estafa a sus compañeros de Tiempo de Juego de la cadena COPE. Poco a poco se van conociendo más detalles de la artimaña de Willy, que aseguraba que tenía un tumor cerebral con metástasis en la espalda, de ahí que sus compañeros se volcaran y le ayudaran económicamente para hacer frente a un tratamiento de elevado coste.

Tras muchos meses engañados, sus compañeros periodistas acabaron dándose cuenta y hubo una reunión clave en la redacción. «No hay violencia según este testigo directo que participa en ella. Lo que hay es un ambiente de absoluta frialdad, le preguntan qué ha pasado con ese dinero, que es dinero blanco y forma parte de la contabilidad, está tributado. Él, de una forma fría y para estupefacción de los tres que estaban allí, se levanta y dice: ‘Veo que no me creéis, voy a traer los papeles del hospital que acreditan que estáis equivocados’. Se levantó y se largó. Cuando salió, uno de los tres dijo ‘este no va a volver’. Y, efectivamente, no ha vuelto. No tienen ni idea sobre si tiene otra enfermedad que sea un cáncer», cuenta Carlos Quílez.

Una reunión tensa y fría

El colaborador de Y ahora, Sonsoles ha hablado en exclusiva con una persona que estuvo en la reunión en la que hace unos días se le pidieron explicaciones a Willy Valadés por la presunta estafa, ya sabiendo que nada de lo que les había contado era cierto porque habían contrastado con el hospital que todo fue falso y que no recibión ningún tratamiento.

«Cogemos un taxi ahora mismo y vamos a ver los informes», le desafió Manolo Lama en la reunión según otras informaciones, pero Guillermo acabó negándose, de ahí que sus compañeros tuvieran claro que todo había sido una farsa y una estafa que ahora pondrán en manos de la justicia.