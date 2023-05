La última bofetada del gurú de Aston Martin que va a doler en Red Bull

Fernando Alonso es la única alternativa a los líderes en el Mundial de Fórmula 1. Al menos así se desprende de la clasificación del campeonato de pilotos, donde el español ocupa la tercera posición por detrás de Max Verstappen y Sergio Pérez. El surgimiento de Aston Martin se sigue confirmando carrera tras carrera y desde Red Bull siguen goteando las quejas al acusar a Dan Fallows, gurú de la escudería británica, de haberse llevado secretos conocidos durante su etapa como ingeniero en el equipo que es vigente campeón.

«Da la impresión de que de alguna manera soy responsable del diseño del coche, lo cual no es del todo cierto», aclara Fallows, que reparte el mérito del sobresaliente rendimiento de Aston Martin entre todos los trabajadores del equipo. «Hicimos algunos cambios en la dirección, en la forma en que abordamos el desarrollo del automóvil, y eso ha dado sus frutos de una manera muy gratificante este año. Pero no depende de mí. Depende de las 700 o más personas que trabajan aquí», subraya.

De esta forma, el director técnico de Aston Martin responde a las palabras que llegan regularmente desde Red Bull, con protagonistas tan importantes como Christian Horner o Adrian Newey, quienes no terminan de digerir que un nuevo gallo de color verde se haya colado en la disputada pelea por los podios de la Fórmula 1.

Además, Fallows avisa de que, una vez que tengan en funcionamiento al completo la nueva sede de Aston Martin, el equipo de Fernando Alonso lo tendrá todo en su mano para ser aspirante a los títulos mundiales en un futuro no muy lejano. «Todavía no tenemos las capacidades en términos de las herramientas de simulación y las herramientas de diseño que tienen algunos de los equipos más grandes, pero no estamos lejos. Sin ninguna duda seremos capaces de llegar allí», advierte en declaraciones a The Telegraph.