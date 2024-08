La UEFA cambia el himno de la Champions: así es la nueva versión

Este año entra en vigor el nuevo formato de la Champions League y, por ello, la UEFA ha actualizado el himno. Esta melodía es un clásico en los partidos de la máxima competición europea. Todos los equipos del Viejo Continente sueñan con escucharla en su estadio cada semana. Desde este año, la música será algo diferente. El máximo organismo del fútbol europeo ha actualizado la versión de esta canción, aunque su letra sigue siendo la misma.

Aunque ambas versiones son muy similares, cambia un poco el ritmo de la melodía que se escucha de fondo. También modifican un poco los colores del vídeo de presentación. Así pues, la música que sonará antes de los partidos de esta nueva Champions League tendrá un aire diferente a la de las últimas temporadas. Nuevo formato, nueva música.

Es tiempo de cambios en la UEFA, que quiere darle un nuevo impulso a la máxima competición, empezando por el cambio de formato y siguiente por la modificación del famoso himno de la Champions. Este año, la máxima competición de clubes a nivel europeo. La Copa de Europa como era disputada hasta la fecha y abre paso a un nuevo modelo de competición en el que se amplía el número de equipos pasando de 32 a 36 y participando todos en una liga común.

UEFA has released an updated version of the Champions League anthem. Now, before the tournament matches, a new arrangement is played with an emphasis on the vocal part. How do you like this change?@beincrypto @ton_blockchain @ChampionsLeague pic.twitter.com/44XdqSWbJ0

— Vladislav|Maincard (@Vladislav136412) August 21, 2024