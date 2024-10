Tsitsipas confiesa lo que más le atrae de Paula Badosa

Stefanos Tsitsipas y Paula Badosa forman la pareja más famosa del mundo del tenis y una de las más conocidas del deporte en general. El griego y la española no tienen reparos a la hora de hablar sobre su flechazo y su historia de amor, que tuvo un parón que sirvió a ambos para aprender a quererse mejor y estar felices de nuevo juntos. Ahora, ambos han concedido una entrevista conjunta en la que cuentan algunos secretos de su relación.

«Es curioso, pero nunca se dio que Paula y yo nos encontráramos durante los torneos. Es más, puede que nos viéramos tan solo dos o tres veces antes de poder tener la oportunidad de acercarme a ella para saludarla y presentarme», revela Stefanos Tsitsipas a la revista Hola sobre cómo conoció a la Paula Badosa, a la que considera su alma gemela. «Diría que la primera vez que me fijé en Paula fue cuando la vi en el Abierto de Australia de 2020, jugando en la pista central. Fue un flechazo y me quedé completamente hipnotizado desde aquel día. Recuerdo que pensé para mis adentros que algún día estaríamos juntos», añade el griego.

Por su parte, Paula Badosa reconoce que fue un poco después cuando se fijó en Tsitsipas: «Conocí a Stef justo nada más lesionarme. Fue una de las temporadas más duras para mí, porque nunca había estado tantos meses sin jugar al tenis, y él me aportó la felicidad, el apoyo y el aire fresco que tanto necesitaba en ese momento. La verdad es que me sentí muy afortunada de que llegara algo de luz a mi vida en un momento tan oscuro».

La historia de amor de Tsitsipas y Badosa

Se tienen admiración el uno al otro, y eso ha fortalecido su relación. «Ella ha tenido que plantarle cara al miedo durante toda su vida. Y las mujeres luchadoras son para mí las más atractivas y a las que más admiro. Me recuerda un poco a mi madre en algunas cosas. Tengo una sensación muy cómoda con Paula cuando la tengo cerca. Me siento extremadamente conectado con ella y siento que es mi persona. Supongo que eso significa que estamos hechos el uno para el otro y que tenemos ese tipo de conexión que nos acerca incluso en el conflicto y en la tensión. Si tengo que definirla con una palabra, esa sería ‘valiente’”, cuenta Tsitsipas sobre lo que más le atrae de la española.

Paula Badosa destaca la capacidad del griego para sobreponerse a los obstáculos: «Es una persona con una capacidad de superación increíble, y eso me encanta. También muy trabajadora. Tiene las ideas muy claras de lo que quiere en la vida y eso también me gusta. Aparte de quererle mucho, admiro lo que hace cada día. Los dos empatizamos mucho el uno con el otro, tenemos mucha compasión, nos ponemos en el lugar del otro y nos escuchamos».

«Ambos hemos luchado mucho para ser de los mejores del mundo en lo nuestro y hay que aprovecharlo. Los dos lo tenemos claro y sabemos que más adelante llegará el momento de disfrutar de todo lo demás como pareja», explica Badosa sobre el plano profesional y la carrera de ambos en el tenis de élite.

«La verdad es que hemos tenido vidas muy similares. Desde el momento en el que, siendo unos niños, cogimos una raqueta, nuestro camino hacia el tenis profesional ha sido más o menos el mismo. Personalmente, vengo de un país que no tiene historia ni mucha experiencia en el tenis. Para mí no ha sido un viaje fácil estar aquí y conocer a Paula. Creo que si no hubiera sido por el tenis, no nos habríamos conocido. Debemos honrarlo por juntarnos», finaliza Tsitsipas.