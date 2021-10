Ronald Koeman ya no es entrenador del Barcelona. El técnico holandés es cesado después de la derrota de este miércoles ante el Rayo Vallecano, que ha sido la gota que ha colmado el vaso en la directiva de Joan Laporta. El anuncio, oficial en la noche del miércoles, deja vacante una plaza al frente del conjunto azulgrana, con Xavi Hernández como principal candidato para reemplazar a Koeman y Marcelo Gallardo y Sergi Barjuán también con opciones de hacerse con el cargo.

Joan Laporta nunca tuvo sintonía con el entrenador y tomó la decisión después de la derrota ante el Rayo, que convirtió el clima de espera en la precipitación de los acontecimientos hasta confirmarse la destitución de Koeman. Ahora, el presidente del Barça buscará un perfil más afín y que levante a la afición, necesitada de un técnico que recupere el estilo y otorgue a la plantilla la posibilidad de explotar todo su potencial.

Xavi, el deseado

En este camino, Xavi Hernández es el deseado por la directiva y la afición para hacerse cargo del Barcelona. La leyenda de la entidad se encuentra en estos momentos dirigiendo al Al-Sadd en Qatar, pero parece más cerca que nunca de aceptar una llamada del club de sus amores para ponerse al frente del primer equipo. Xavi es juego de posición, toque y posesión, además de un ídolo para canteranos y un amigo de clásicos como Piqué o Busquets, que estarían encantados con la vuelta de su ex compañero, esta vez en otro rol.

Xavi es el deseado pero el Barcelona tiene que ponerle encima de la mesa un proyecto atractivo en lo económico y, sobre todo, en lo deportivo, donde si bien el técnico cuenta con jugadores jóvenes ilusionantes como Gavi, Pedri o Ansu Fati, no se ven grandes posibilidades de realizar grandes conquistas a corto plazo.

Gallardo y Barjuán, opciones probables

Todo parece pendiente de la decisión de Xavi, pero según informó RAC1 minutos antes de que Koeman dejara de ser oficialmente entrenador del Barcelona, el club cuenta con otras dos opciones a tener en cuenta. La primera, Marcelo Gallardo, cuenta con el pero de estar al frente de River Plate, por lo que su incorporación inmediata requiere de una desvinculación del histórico equipo argentino. El Muñeco se encontraría ante la oportunidad de su vida como entrenador, pero para ello debería abandonar el club de su vida.

La tercera es la más probable debido a las complicaciones de encontrar un técnico en mitad de la temporada. Sergi Barjuán, canterano barcelonista y actual entrenador del Barcelona B, podría hacerse con las riendas del primer equipo de forma interina y temporal o hasta el final de la presente temporada. El técnico tiene experiencia en el Almería, el Mallorca y el Recreativo de Huelva, pero su perfil es más bajo que el de los otros dos candidatos y no ilusionaría demasiado a la afición.

Pirlo y Roberto Martínez, opciones remotas

En último lugar, aparecen otros dos nombres a los que el Barcelona podría acudir, pero sus llegadas parecen más remotas pese a haberse rumoreado en las últimas semanas. Roberto Martínez, seleccionador belga, es posiblemente el técnico con mayor caché de todos los mencionados, pero su labor en un combinado top y su estilo, con tres centrales y defensivo en algunos ámbitos, no convence a Laporta y por ende no parece apto para hacerse cargo del Barcelona. Andrea Pirlo, cuya experiencia en la Juventus no fue próspera, también ha sonado pero no parece preparado para volver a hacerse cargo de un equipo de primer nivel y con necesidades urgentes como el Barça.