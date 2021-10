El Barcelona vive instalado en una situación complicada que no permite descartar o confirmar cualquier decisión con rotundidad, pero la realidad es que en estos momentos la directiva azulgrana, con Laporta a la cabeza, está convencida de que Roberto Martínez no es el entrenador idóneo para hacerse cargo del conjunto catalán. A pesar de que el seleccionador belga ha estado en las quinielas para sustituir a Ronald Koeman, los dirigentes transmiten que el técnico es demasiado defensivo, algo que le descarta automáticamente para hacerse cargo de un equipo que quiere seguir manteniendo viva la idea futbolística que instaló Cruyff a principios de los años 90 y que recuperó Guardiola para firmar la edad dorada en la historia del club.

Roberto Martínez en estos momentos no es una opción real para ser entrenador del Barcelona. A los dirigentes no les gusta y la participación en la Liga de las Naciones de Bélgica le ha dejado muy tocado. La segunda mitad contra Francia, donde el equipo galo fue capaz de remontar dos goles para terminar ganando, ha dado motivos a la cúpula azulgrana para no confiar en él. Los belgas saltaron al segundo tiempo con un pensamiento conservador que permitió a los galos hacerse amos y señores de un partido que en la primera mitad tenían perdido.

Tampoco gusta el sistema de juego que emplea Roberto Martínez con Bélgica. El combinado nacional juega con tres centrales y dos carrileros, un sistema que no le gusta a los dirigentes azulgranas. Hay malestar cuando Koeman lo lleva a cabo y no están por la labor de contratar a un técnico que se siente cómodo con un dibujo que, según los directivos azulgranas, no va acorde con la idea de juego que debe utilizar el Barcelona.

La realidad es que en estos momentos los directivos del Barcelona no tienen claro quién puede ser el sustituto de Koeman en el banquillo azulgrana. Mientras, los catalanes se juegan en este mes de octubre su futuro en la Champions, donde no tienen margen de error, y en la Liga, con un Clásico ante el Real Madrid el próximo día 24.