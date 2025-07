Topuria: «¿Las MMA violentas? Estamos preparados para esos golpes, el boxeo es más salvaje»

Aterriza Topuria en España después de haberlo hecho en la gloria al noquear a Charles Oliveira y convertirse en doble campeón invicto de la UFC, algo que nadie había logrado hasta la fecha. Ilia volvió a tener en vilo a España, los hubo quienes madrugaron y otros que no se acostaron, pero en ambos casos el objetivo era común: ver la pelea de Topuria. El Matador ya es uno de los deportistas más influyentes dentro de nuestras fronteras. Ya en suelo nacional, batalla contra el jet lag mientras atiende a la prensa.

“Son momentos inolvidables, la energía de todo el mundo vibrando en el estadio. Es impresionante, no se puede describir con palabras. Recuerdo la alegría que sentí. Es un sueño hecho realidad. Yo lo soñé desde que era pequeño, siempre me aferré a mis sueños, a que este día llegaría. Estoy muy contento y orgulloso de todos los momentos que me han permitido vivir llegar a estos cinturones. La pelea estuvo entretenida porque pude mostrar mi estilo», aseguró.

Mucho se ha hablado de la pelea, la que un sector cataloga de violenta por los dos golpes que Topuria dio a Charles Oliveira tras derribarlo. «Violento no es porque tiene unos reglamentos. Cuando noqueas a tu rival y va al suelo, tú no te puedes parar hasta que no lo hace el árbitro. Si tú no reaccionas y no rematas, y el árbitro decide seguir el combate, ahí sí que puede haber un daño cerebral. Estamos preparados para recibir esos golpes. El boxeo es mucho más salvaje. Si te apagan las luces, te hacen el conteo y puedes seguir. No me importa que es lo que digan, yo jugué limpio. Es mi trabajo».

Topuria ya mira al futuro, al próximo reto que conseguir. Por su cabeza pasa con fuerza el hecho de subir a wélter, pero deberá ser a más largo que corto plazo. Vislumbra una pelea con Makhachev. «Es totalmente viable», dice. Aunque todavía seguirá en el peso ligero y ahí el que oposita a ser su rival es Paddy Pimblett, su archienemigo. «Si dependiese de mí, me enfrentaría a Paddy. No esperaría demasiado, porque si entras con tantos requisitos… A lo mejor nunca se da el combate. Yo ofrezco flexibilidad. Ahora Paddy está en problemas porque yo soy flexible», confirmó.

En cualquier caso, la subida se hará con el tiempo, pues la propia UFC así se lo ha transmitido a Topuria. «Me han pedido que no pida subir al peso wélter. No tengo ni idea porque han sido tan tajantes para que no suba de división. Tal vez para que haya un orden y respetar los rankings. Si me subiese al wélter, frenaría el ligero por un año o dos, tal vez. Hay muchos chicos que tienen este sueño y frenar los sueños y las carreras de los demás no es fácil», detalló.

Esa pelea tiene pocas probabilidades de llevarse a cabo en España. La UFC podría aterrizar en suelo nacional en 2026, cuando la compañía cierre un acuerdo que permita pelear en prime time europeo. «La UFC tiene un acuerdo con ESPN y están negociando uno nuevo, lo que le permitirá hacer eventos en Europa con su prime time, algo que no pueden hacer ahora mismo. Llevo sin pelear en España desde 2018, tengo muchísimas ganas de pelear delante de toda mi gente. Lo recuerdo y no era nada comparado con lo que es ahora. Nada es lo mismo, y en ese momento se sentía una energía especial, imagínate ahora. Sería impresionante», dejó claro.