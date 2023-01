Tomás Mejías (33 años) es uno de los miles de casos de ‘trotamundos’ del fútbol. Fue considerado como el sucesor de Casillas cuando este tenía tan solo 19 años, pero los caminos de la vida le han llevado por otro lado. Canterano del Real Madrid desde los 10 años, para debutar de la mano de José Mourinho en 2011 para posteriormente desarrollar su carrera en el Middlesbrough con Aitor Karanka, Omonia de Nicosia, Ankaraspor y acabar en el Western Sidney australiano. Después de un parón de más de seis meses tras finalizar su etapa en el país oceánico, el fútbol le da una nueva oportunidad en el Ceuta, equipo de Primera RFEF y donde se enfrentará al Barcelona en Copa del Rey, el que ha sido el eterno rival durante toda su vida: «Mourinho fue el que marcó una época», recuerda.

Pregunta: ¿Cómo está?

Respuesta: «Muy bien, la verdad que mucho jaleo todos los días porque entre casa y cosas que tienes que hacer y demás, no paras. Me ha sorprendido mucho la ciudad, es muy bonita. Y ahora entrenando duro, que es lo que necesitaba y poniéndome a tono para estar lo antes posible»

P: Llega el Ceuta cuando lo tenía hecho con la Kings League…

R: «Sí, yo llevaba desde verano que había acabado mi contrato en Australia y llevaba parado desde entonces, pero estaba entrenando fuerte y me llamó Casillas en diciembre y me comentó esta posibilidad, entonces cómo le vas a decir que no a Iker… Yo le muestro lo que pienso hacer en el futuro, que es seguir jugando en el fútbol profesional y el me dijo que no había ningún problema, que fuera con ellos los días que pudiera y si me salía algo interesante que se lo comentara y me iba a continuar mi carrera. Entonces al final surgió esto una semana antes, hablé con él lo que habíamos quedado y él fue super amable, intentamos buscar una opción juntos y al final decidí firmar en el Ceuta».

P: ¿Qué opina de la Kings League?

R: «Es un formato totalmente diferente donde no se puede comparar con el fútbol profesional, por supuesto. Pero creo que es algo bonito y ojalá sigan haciendo ediciones, sigan sumando profesionalidad, que jugadores de gran nivel sigan acudiendo… Nos están dando algo completamente diferente que no estábamos acostumbrados a ver y que sirva para la gente que lo ve y para jugadores que puedan seguir disfrutando de este deporte».

P: ¿Con qué expectativas llega a Ceuta?

R: «Desde verano he estado entrenando duro, esperando la oportunidad donde quería volver a España. La verdad es que me ha costado bastante porque llevaba nueve años jugando en el extranjero y ha sido algo difícil. Y me llega esta oportunidad de la mano de Edu, el director deportivo, que confían en mí donde hay muchas cosas positivas que me hacen dar un paso adelante y firmar con ellos».

P: ¿Cómo valora los primeros días?

R: «Todo es positivo. La ciudad es muy bonita, en el equipo hay un gran vestuario ya que hay mucho nivel, los entrenamientos están siendo muy buenos por lo que estoy viendo y creo que estamos capacitados para sacar adelante el objetivo de la liga, que es lo más importante para nosotros».

P: Llega a Ceuta y os cae el Barça

R: «Sí, la verdad es que ha sido un regalo para nosotros y para la afición porque teníamos ese hándicap desde que estábamos en la liga bastante jodidos. Entonces ha sido un regalo donde los disfrutaremos e intentaremos ganarles y sacar lo mejor posible del partido, pero como te digo, lo más importante para nosotros es el domingo donde tenemos que sacar esto adelante».

P: ¿Se puede ganar al Barcelona?

R: «¡Claro que podemos ganarles! Ellos tienen dos brazos y dos piernas como nosotros entonces ganar se puede ganar aunque es un partido muy difícil porque la diferencia está ahí plasmada, pero como digo, en el fútbol se pueden conseguir muchas cosas y por qué no tener esa ilusión e ir a por ello».

P: ¿Cómo se para a Lewandowski?

R: «Es un regalo para nosotros jugar contra esos jugadores y poder enfrentarnos a ellos y sabemos que va a ser un partido muy difícil donde tenemos que estar al 100% y estar concentrados los 90 minutos para sacar algo positivo».

P: ¿Es duro estar parado durante tanto tiempo?

R: «Sí, es difícil, es una situación complicada pero al final esto es fútbol donde lo importante es seguir entrenando, seguir manteniéndote en forma y esperar la oportunidad».

P: ¿Dónde ha vivido este parón?

R: «Ha sido aquí en España donde he hecho un gran grupo de trabajo entrenando cuatro días a la semana y manteniéndome en forma para poder esperar esta situación que te da el fútbol de otra nueva oportunidad de seguir compitiendo, seguir disfrutando este deporte y seguir consiguiendo objetivos».

P: ¿Está satisfecho de su carrera?

R: «Sí, por supuesto. Como todo en la vida piensas a veces: «Oye si hubiese hecho esto o lo otro…», pero estoy orgulloso de la carrera que he tenido. Creo que no debemos pensar como seres humanos y pensar solo en el pasado. Debemos aprender de los errores del pasado y pensar en el presente y en el futuro. Estoy orgulloso de decisiones que he tomado, de experiencias que he vivido donde he aprendido mucho de ellas y la verdad es que estoy orgulloso de ellas».

P: ¿Qué es lo que más ha aprendido en el extranjero?

R: «Son experiencias que si nos las vives ahora no las puedes vivir en el futuro donde sacas muchas cosas positivas, pero también algunas negativas. Aunque como te digo, han sido experiencias donde he pasado por diferentes clubes, diferentes ciudades y diferentes amigos, que te hacen ser un gran futbolista y una gran persona en muchos ámbitos».

P: Con gran pasado madridista, ¿cómo es la rivalidad con el Barcelona?

R: Desde pequeño es siempre el derbi, es el Clásico, es el equipo a batir, pero yo creo que Mourinho fue el que marcó una época porque para todos fue la mejor época para el Barcelona, ¿no? Estaba ahí Messi y donde había grandes jugadores como Xavi e Iniesta y era muy difícil batirlos, entonces llegó ahí justo Mourinho y con su garra, con su competitividad nos hizo meter ahí la cabeza que era nuestro rival a batir y nuestro enemigo. Ahí creo que fue donde empezó y donde le dio un ‘plus’ a los Clásicos.

P: Y precisamente con Mourinho debuta en 2011.

R: «Es el sueño de todo canterano llegar ahí arriba, disfrutar de minutos con el primer equipo y de ese debut que esperas cuando empecé en el Real Madrid con 10 años».

P: Tendrá buenas palabras del portugués, ¿no?

R: «Sí, se portó muy bien conmigo, es…. bueno, que te voy a contar, un gran entrenador y ya lo demuestra en el día a día y estoy muy contento de haberle conocido y haberme dado esa oportunidad».

P: Ancelotti le llevó en 2014 a Lisboa.

R: «Es otro gran entrenador donde ha conseguido muchos títulos con el Real Madrid e individualmente no hay nada que reprocharle, pero en este club cuando pierdes un partido hay crisis entonces es la máxima exigencia y al final es muy difícil mantenerse en el top todas las jornadas. Es muy complicado mantener el nivel durante toda la temporada, el fútbol sabemos cómo es y cuando pierdes dos partidos y, sobre todo en el Real Madrid, Barcelona o Atlético, son situaciones que la gente no entiende, pero yo creo que el Madrid tiene un gran equipo donde ha firmado muchos jugadores con gran proyección y que seguro que intentarán conseguir algo este año».

P: ¿Cómo vivió aquel día de La Décima en Lisboa?

R: La recuerdo como si fuera el otro día. Estaba ahí en la grada con Xabi Alonso y Nacho y si te digo la verdad pensábamos que estaba perdida porque a falta de tres, cuatro minutos no mirábamos y decíamos: «Madre mía, esto está perdido», y mira, salió ese cabezazo y después la prórroga y nos pudimos hacer con ella, así que muy buenos recuerdos.

P: Después de nueve años fuera, ¿querrá ya quedarse en España?

R: «Sí, ese es un poco mi objetivo. Me cuesta decirlo, pero en el fútbol español, directores deportivos y gente de aquí no sigue mucho el fútbol extranjero. Obviamente la Premier League o la Bundesliga, sí, pero no sigue en fútbol de fuera y desprecian un poco al fútbol extranjero que tiene mucha calidad. Hemos podido ver este año como Australia casi echa del Mundial a Argentina y al final somos un poco ignorantes en ese sentido donde no vemos que hay calidad en otros países y cualquier equipo de Primera División te puede competir aquí en Segunda e, incluso, en Primera. Está claro que no contra Real Madrid o Barcelona, que están a un nivel de otra galaxia, pero es una pena. Me ha costado bastante volver a España, pero al final quería volver y jugar aquí en mi país».

P: ¿Sueña con una llamada de Segunda?

R: «En el fútbol nunca se sabe. Ahora mis ojos y mi mente están aquí, tenemos que hacer una muy buena segunda vuelta para conseguir el objetivo, tenemos que ir partido a partido y eso es lo más importante ahora mismo. Yo no pienso en el futuro, está claro que dar un paso para todo jugador es importante y siempre es tu objetivo en verdad, pero eso es a largo plazo. Ahora lo que pienso es volver a jugar, disputar minutos, dar lo mejor de mí y poder conseguir el objetivo con el Ceuta, que es lo principal para nosotros».