El Barça necesita hacer caja con varios de sus jugadores. Los problemas del pasado son los problemas del presente, el club culé ya ha mostrado en múltiples ocasiones que estos siguen estando, sobre todo tras los problemas que ha tenido este curso con los palcos VIPs. Es por todo esto por lo que el Barça de Joan Laporta necesita hacer caja y ya tiene a Deco trabajando a destajo para sacar y resolver el máximo posible de situaciones antes del 30 de junio para arreglar el maltrecho ejercicio.

La prioridad del Barça pasa ahora mismo por dar salida a todos los jugadores que no cuentan para Hansi Flick, así como aquellos que han tenido un escaso protagonismo y necesitan minutos. Lo que sí tiene claro el Barça, Laporta y Deco es que son muchos los jóvenes que están en la rampa de salida y que con ellos se quiere sacar tajada, dejar un lado las cesiones y buscar ventas con opción de recompra con la idea de sacar ya un rendimiento óptimo.

El primer nombre que está en la lista es Ansu Fati. El Barça, recordemos, renovó a golpe de talonario al jovencísimo canterano, al que veían como el próximo Leo Messi antes de la lesión que estaba por venir, la misma que frenó en seco la prometedora evolución del español. El contrato de Ansu es alto y el club valora su salida de la forma que sea. Ahí emerge el Mónaco, interesado en él pero en forma de cesión, con opción de compra de unos 12 millones y pagando más de dos terceras partes del contrato del delantero.

Otro hombre con un contrato muy por encima del rendimiento y papel en el vestuario del Barcelona es Clement Lenglet. El francés ha cuajado un buen año en el Atlético de Madrid y, según Sport, se podría resolver con una salida con la carta de libertad, liberando otro importante pellizco de masa salarial, sobre todo teniendo en cuenta que tiene contrato hasta 2027.

Y en cuanto a los jóvenes, Flick no cuenta con Pau Víctor ni Pablo Torre, ninguno de los dos ha terminado de cuajar, dos apuestas que no han pasado por La Masía y que no han tenido el recorrido esperado en el primer equipo. Con ambos futbolistas se piensa en la misma fórmula, una venta con opción de recompra posterior que garantice un ingreso de inmediato y también la oportunidad de repescarlo en caso de que cuajen en sus nuevos destinos, con la Bundesliga apretando por el mediocentro y la Liga por el delantero…

El fichaje de Joan García no solamente empuja a Ter Stegen, al que son muchos los que le ven fuera, sino también a Iñaki Peña, al que la llegada de Szczesny le ha dejado en el olvido. Su salida parece un hecho y el club piensa en la carta de libertad siempre que se guarde un porcentaje de una futura venta. Otra salida, con carta de libertad, podría ser la de Oriol Romeu, que termina su cesión con el Girona. El club prioriza liberar contratos y fichas para dar respiro al límite salarial.

Jugadores jóvenes también en el filial, como Noah Darvich, Mbacke o Alan Godoy podrían dejar algún rédito en el Barça. También lo deja Álex Valle y su venta al Como y el pellizco de Todibo, que va al West Ham. Con todo esto el Barça no solo espera liberar masa salarial, sino también ingresar una cifra que estiman en 30 millones de euros…