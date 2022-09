Todas las celebrities que vibraron con la victoria de Alcaraz: influencers, actores, cantantes…

Carlos Alcaraz ya es parte de la historia del tenis. El joven español se coronó campeón del US Open con 19 años, consiguiendo además de su primer grande ser número uno del mundo superando precisamente a Ruud. La final del torneo despertó una gran expectación en Nueva York y multitud de celebrities vieron el partido y vibraron desde la grada con Alcaraz, que venció al noruego y se coronó campeón. Influencers, actores y actrices, cantantes y personalidades de todo tipo se dieron cita en el Billie Jean King National Tennis Center y disfrutaron del mejor tenis del mundo.

Kendall Jenner, Devin Booker, el cantante Jon Bon Jovi, la actriz Anne Hathaway o la belga Kim Clijsters y Billie Jean King, ex jugadoras de tenis, acudieron este domingo a la pista Arthur Ashe de Flushing Meadows para ver la final entre el español y el noruego, que dieron un gran espectáculo para los presentes y para todo el mundo a través de la televisión.

Más personalidades

También estuvo en la grada el cantante británico Rick Astley, ovacionado al igual que Bon Jovi por el público cuando su imagen apareció en las pantallas gigantes del estadio. También hubo una larga ovación para Billie Jean King. Y se pudo ver en las gradas a otros rostros conocidos como la modelo Karlie Kloss, el ex alcalde de la ciudad Michael Bloomberg, el conocido compositor, DJ y productor musical Questlove, la modelo y actriz Christie Brinkley con su hijo… En los últimos días, ex deportistas como Lindsey Vonn, el golfista Tiger Woods, el cineasta Spike Lee, la ex primera dama Michelle Obama o el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton desfilaron por los palcos de la Arthur Ashe.

El US Open ha registrado este año el récord absoluto de espectadores, con 776.120, al mejorar los 737.872 de 2019, según datos oficiales facilitados por la organización. Además, por primera vez en los 25 años de historia de este Grand Slam, la pista Arthur Ashe, con capacidad para 23.859 espectadores, registró el lleno completo en cada sesión.