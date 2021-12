Cristiano Ronaldo y Antonio Cassano no se puede decir que mantengan una buena relación, ni mucho menos. De hecho, probablemente si se cruzan por la calle ni se saluden de manera cordial y educada. El caso es que el italiano, ex madridista como el luso, ha hablado varias veces de CR7 en un tono que no gusta nada al ahora delantero del Manchester United.

Cassano siempre ha puesto por delante a Messi, y ha contado que incluso una vez el astro portugués se lo recriminó directamente mandándole un mensaje. «Me ha dicho que él ha marcado 800 goles y yo sólo 150. Yo le digo: querido Cristiano, tienes todo lo que quieres, vive tranquilo y relajado», dice que le escribió Ronaldo.

La versión de Cassano

Cassano cuenta con pelos y señales ese enganchón en Bobo TV, el canal de Twitch de Cristian Vieri, desvelando que Cristiano le pide «más respeto». «He llamado a Buffon y me ha confirmado que le dio mi número al jefe de prensa de la Juventus, que se lo pasó después a Cristiano Ronaldo. Mira Messi, le importa un carajo todo y todos y no me manda mensajes. Gigi y Chiellini saben bien que me hizo enojar. ¿Cuál es tu problema, Cristiano?», añadió Cassano.

Todo a raíz de varias polémicas declaraciones del italiano, que siempre que puede ataca a su manera a CR7. Por ejemplo, cuando Jorge Mendes dijo que era el mejor de la historia, Cassano respondió así: «Sí, el mejor de la historia después de Napoleón Bonaparte». Y cuando estaba en la Juventus y Pirlo era su técnico soltó lo siguiente: «No se puede tener a un entrenador que quiera jugar a fútbol con él, es un freno para Pirlo. Solo piensa en sus goles y récords». Todo ello hizo explotar a Cristiano Ronaldo, que se lo recriminó directamente escribiéndole un mensaje.