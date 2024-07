Tensión en el Manchester City: Julián Álvarez se enzarza con Guardiola y avanza su salida

El tema Julián Álvarez en el Manchester City podría explotar en las próximas horas o días. Bien es sabido que el delantero argentino no está del todo contento en el equipo dirigido por Pep Guardiola y así lo ha hecho saber públicamente en las últimas semanas después de que acabara la temporada. Ahora, tanto él como el técnico español se han lanzado mensajes -uno desde los Juegos Olímpicos de París y otro desde la gira estadounidense- y es el Atlético de Madrid el que podría salir beneficiado de esta situación.

«Leí que se lo va a pensar. Ok. Luego nos informará lo que quiere hacer. Cuando termine de pensar en su futuro, su agente llamará a Txiki Begiristain, (Director Deportivo del club) y veremos qué pasa. No estamos pensando en sustituir. Sé que quiere jugar en momentos importantes también, pero otros quieren lo mismo. ¿Quiere más? Está bien. Por eso, piénsalo. Cuando lo piense, nos informará», dijo el entrenador del Manchester City desde Estados Unidos.

Pero Julián Álvarez, desde París donde está disputando los Juegos Olímpicos con Argentina, no quiso quedarse callado y respondió a su entrenador: «Escuché lo que dijo Pep. Yo no dije nada malo ni fuera de lo normal. Siempre conté que estoy cómodo en el Manchester City, pero hacer un balance post temporada es algo lógico».

«No me detuve a pensar en frío. Cuando terminen los Juegos Olímpicos me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí. Veremos cómo sigue lo que viene», añadió Julián Álvarez dejando su futuro en Inglaterra muy en el aire. Y es que el Atlético de Madrid está trabajando a fuego lento para ficharle de cara a la próxima temporada, especialmente tras la importante salida de Álvaro Morata. «La temporada pasada fui uno de los jugadores con más minutos del equipo en la Premier, pero es verdad que en algunos partidos importantes cuando te toca estar afuera a uno no le gusta», zanjó.

El Atlético de Madrid sueña con Julián Álvarez

Julián Álvarez se ha antojado como el gran objetivo para la directiva colchonera y el Cholo Simeone, que es el primero que sueña con el fichaje del delantero argentino. Pero el precio de salida rondaría los 100 millones de euros, aproximadamente. El Manchester City, ni Pep Guardiola, quieren deshacerse de uno de sus jugadores más importante y piezas clave del proyecto, pero el argentino quiere ser titular indiscutible en un proyecto, cosa que no puede ocurrir en el conjunto citizen con la presencia de Erling Haaland.

La salida de Álvaro Morata del Atlético de Madrid ha hecho que el club colchonero tenga la obligación de fichar. Fueron a por Dovbyk, pero el agente echó atrás la operación, ahora aparece la posibilidad de Alexander Sorloth, pero no olvidan a Julián Álvarez, pero que en caso de ficharle, se convertiría en uno de las compras más elevadas de la historia del club.