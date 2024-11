Tebas sigue empujando a su audiencia hacia la piratería con la enésima subida del precio del fútbol

En medio de su afán por atraer público joven, el presidente de la Liga, Javier Tebas, en consonancia con el distribuidor oficial del fútbol en España, Movistar +, ha subido por enésima vez el precio para poder ver su campeonato y los europeos por televisión. Esta subida, que entrará en vigor el 13 de enero de 2025, afectará a los aficionados españoles desde principios del nuevo año y muchos de ellos ya han protestado públicamente por ello en las redes sociales, poniendo otra vez el término de la piratería de manifiesto.

Ese delito que tanto persigue Tebas con cartas del miedo y multas a anónimos es lo que está fomentando indirectamente con sus múltiples subidas de precio. Estas alejan a la mayoría de la afición que no puede ir a un estadio a disfrutar de su equipo, pero que tampoco puede permitirse unos paquetes abusivos para, en la gran parte de casos, ver uno o un máximo de dos partidos a la semana.

La piratería vuelve a estar en boca de España después de que el precio del paquete fútbol total, que incluye la Liga y las competiciones europeas (Champions, Europa League y Conference), haya incrementado en un 8,8%. Desde enero de 2025, asciende hasta los 49 euros mensuales por los 45 que costaba hasta la fecha.

Estas cifras son inasumibles para muchas personas que con tal de poder animar a su equipo se ven abocadas a recurrir a plataformas ilegales en línea, una práctica que Tebas quiere eliminar a toda costa, pero para lo que el costarricense no está ayudando en nada. De hecho, lo único que consigue es sembrar el miedo con esas misivas a usuarios anónimos que distribuyen su producto como a él no le interesa.

Tebas no abarata los precios, no ofrece más opciones que no sea la tradicional de contratar un paquete de una empresa telefónica para beneficio de las mismas… lo centra todo en una Liga que cuanto más se devalúa, más cara se hace. Por poner en contexto, la última subida se produjo hace tan sólo seis meses, el 13 de mayo, por lo que cuando la nueva entre en vigor, el presidente tan sólo habrá dejado un respiro de ocho meses.

Tebas echa por tierra la propuesta de Florentino

Quien sí promueve alternativas, para crítica feroz de Tebas, es Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid propone con la creación de la Superliga y su plataforma Unify, que se parecería mucho a otras de streaming como Netflix en el cine o Spotify en la música, una vía para fijar precios únicos para todo un contenido y así ayudar a erradicar la piratería.

En la Asamblea del club blanco del pasado domingo, Florentino explicaba que «nuestro querido deporte está herido de gravedad. Nunca la situación estuvo tan deteriorada como ahora». También resaltó que la «propuesta de la Superliga de dar el fútbol gratis sí es innovador» y asegura que a día de hoy es «más optimista que nunca».

Sin embargo, y pese a ser un pionero en esta y otras cosas, Florentino se llevó al día siguiente el desprecio de Tebas: «¿Futbol gratis? Y el pan gratis, el tabaco, la ginebra y el chupito gratis. Todo lo mejor, claro que sí». Esta ridícula comparación le costó a Tebas una lluvia de críticas en las redes, pero el dueño de la Liga más cara de Europa recriminó casi todas las posiciones ofrecidas en la Asamblea por parte del presidente del Real Madrid.