Tebas se juega la inhabilitación si el Barça le denuncia por revelar información confidencial al Athletic

Javier Tebas se encuentra al borde de la inhabilitación. Y es que el presidente de la Liga cometió un grave error por revelar información confidencial sobre las cuentas culés al Athletic, lo que conllevó a torpedear el fichaje de Nico Williams. «El Barça puede denunciar a Tebas por la vía administrativa y penal porque sería un presunto delito de revelación de secretos. Indicios hay», aseguró Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), en una conversación con Josep Pedrerol en El Chiringuito.

Y es que hay que recordar que el presidente de la Liga se reunió con el Athletic para dejar entrever al club vasco que el Barça no estaba en la regla de 1:1. Posteriormente, y con dicha información económica, Tebas acudió a advertir a la entidad que preside Joan Laporta de que no se encontraban en condiciones para inscribir a Nico cuando el jugador pedía garantías al club azulgrana para que así sea. «En esa reunión, donde estuvieron Uriarte y Berasategui con Tebas y otro allegado suyo del control económico, se ofrecieron detalles económicos de los estados financieros intermedios del Barcelona. Con todo lujo de detalles», señaló Galán.

«Les dijeron que no podían firmar un contrato en esas condiciones porque no iba a ser inscrito. Es cuando el agente de Nico introdujo esa cláusula de liberación y el Barcelona, con buen criterio, no aceptó. No se pueden arriesgar a perder 60 millones de euros», comentó Galán, provocando la respuesta inmediata de Pedrerol: «Pero eso es un delito».

Galán considera que «como mínimo es una infracción administrativa que conlleva una inhabilitación. Es el incumplimiento del artículo 5 del reglamento de LaLiga sobre control de presupuesto». Con esta metedura de pata de Tebas, los culés tienen ahora en su mano la posibilidad de echar al patrón de Liga de su cargo, y es por ello que podrían estar valorando qué tipo de acciones legales llevar a cabo ante el daño sufrido por revelación de estos secretos.