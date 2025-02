Tebas ahora va a por Guardiola: denuncia al City ante Bruselas por «saltarse las normas y regulaciones»

Javier Tebas no cesa en su guerra contra los clubes estado y desveló que la Liga denunció al Manchester City de Pep Guardiola ante la Comisión Europea en 2023 por causar «una grave distorsión» al mercado interior de la Unión Europea. Según informó el presidente de la patronal, el caso ya está siendo investigado. La noticia salta justo antes de que una Comisión independiente desvele la resolución del juicio contra el conjunto inglés por incumplimiento del Fair Play Financiero de la Premier League.

El presidente de la Liga fue protagonista en el Business of Football Summit organizado por el Financial Times. Ahí desveló su inquietud por las empresas externas del grupo City, «donde se envían los gastos» del club de Mánchester: «Lo que me preocupa no son las APT (acuerdos con empresas de sus dueños), lo que me preocupa son las empresas de fuera del City Football Group donde se envían los gastos del City. Lo único que hacen es pensar en cómo pueden eludir las normas y regulaciones. Hemos informado de ello a la Unión Europea con datos y cifras».

«Aunque es un equipo inglés y no forma parte de la Unión Europea, sigue teniendo actividades comerciales en Europa. Hicimos la denuncia por primera vez en julio de 2023 y ahora existe una normativa que permite a la Unión Europea investigar a empresas como City Football Group. Nuestro caso contra el Manchester City se refiere a dos cosas: la primera, comprobar que el Manchester City no está utilizando otras empresas para engañar al sistema. La segunda, una batalla más amplia para impedir que el fútbol acabe en manos de entidades estatales sin un control adecuado. También estamos en desacuerdo con algunos de los precios que ha pagado el club. Cuestionamos cómo el club puede cargar las pérdidas a otras empresas relacionadas que no forman parte directamente del City Football Group», afirmó Tebas.

El máximo responsable de la Liga dijo que «es lo mismo que Enron», comparando así el caso con el de la empresa energética en el año 2001: «Pusieron sus pérdidas en diferentes empresas y eso fue su perdición. El City hace que todos sus gastos recaigan sobre estas empresas. Por ejemplo, tienen empresas de cazatalentos o de marketing que acumulan gastos elevados. Le facturan al Manchester City cantidades bajas. Eso le permite al Manchester City tener una estructura que elude las reglas».

Tebas pide una sanción para el City

El caso está siendo investigado, por lo que Tebas tampoco puede dar muchos detalles al respecto del caso Manchester City. Lo que sí reconoció el presidente de la Liga es que quiere que se sancione al conjunto citizen: «No puedo hablar de sanciones para el Manchester City por este asunto todavía. Todo lo que puedo decir es que cuando se ve que una empresa en Europa, en general, ha distorsionado el mercado, a menudo tienen que devolver fondos. Queremos que se sancione al Manchester City. El caso está actualmente en fase de investigación. Todavía no hemos recibido respuesta. Recuerden, la Comisión Europea tiene muchos casos».

«En cualquier sector ocurre lo mismo, así que ¿por qué no en el fútbol? Cuando el City Football Group compró el Girona, le cedió cinco jugadores. Comprobamos las valoraciones y calculamos que eran 40 veces superiores a las que afirmaba el Manchester City», agregó el presidente de la Liga, que también desveló que denunciaron en su día al PSG: «No se trata solo del Manchester City. Hemos denunciado al Paris Saint-Germain ante la Comisión Europea. En cuanto al Newcastle, todavía no hemos hecho nada al respecto. No tenemos suficientes datos».