La primera fase de la pretemporada dejó un regusto amargo en Alpine. La escudería francesa rodó sin problemas los dos primeros días en Barcelona, pero en el tercero reventó el coche de Fernando Alonso a las primeras de cambio y se quedaron sin recoger unos datos muy valiosos. El asturiano advierte de que otros equipos han arrancado más entonados la nueva Fórmula 1 y la expectación de El Plan ha disminuido, aunque el español suele ser optimista y buscar el lado positivo a todo.

Pero no todo es lo deportivo y la preparación de la próxima temporada. En las últimas horas el asturiano es noticia por unas declaraciones en las que habla abiertamente de los dos modelos de coche que utiliza en su día a día, y muchos no dan crédito a las palabras del piloto español. Uno de los vehículos es quizás más esperado pero el otro no lo es, dos coches bien diferentes en cuanto a estética y prestaciones.

«Tengo dos coches de empresa, el Alpine (modelo a110) y una Espace. Del Alpine me gusta la estética y las prestaciones, al final es un coche deportivo como un juguete, lo coges y lo disfrutas. En la Espace puedes meter la bicicleta y las maletas al ir al aeropuerto», afirma Fernando Alonso a la revista Forbes.

Un Alonso que también ha dado mucho que hablar esta semana porque se ha embarcado en un nuevo proyecto empresarial. El asturiano ha anunciado el lanzamiento de 14 Management, su nueva agencia de representación para descubrir y guiar a jóvenes valores del automovilismo. El piloto de Fórmula 1 se ha asociado con dos viejos conocidos, Albert Resclosa y Alberto Fernández Albilares, para emprender este nuevo proyecto que «nace con la ilusión de inculcar a los jóvenes pilotos lo que el deporte» les enseñó a ellos.