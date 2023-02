El número uno del ciclismo mundial vuelve a España. Tadej Pogacar correrá la Clásica Jaén Paraíso Interior que se celebrará el 13 de febrero. El esloveno ha tomado la decisión junto a su equipo, el UAE Team, de que la primera carrera de 2023 y, por tanto, su debut en este nuevo año tenga lugar en nuestro país. Este ha rechazado a disputar el UAE Tour y en su lugar competirá por una de las carreras del UCI Europe Tour.

Además, a Pogacar se le unirá su compañero y ciclista español Juan Ayuso junto al resto del UAE Team. El que fuera campeón del Tour de Francia en 2020 afronta este nuevo reto con la ilusión de cosechar otra prueba más, con la cual se hizo Alexéi Lutsenko en el año de su inauguración, el curso pasado. La Clásica Jaén Paraíso Interior reunirá a 17 equipos procedentes de nueve países y tres continentes diferentes. Por tanto, la estrella del ciclismo se medirá contra equipos como el Astana, el Movistar o el Cofidis.

El plan de Pogacar era debutar este año el próximo 20 de febrero en el Tour de los Emiratos Árabes, país que patrocina a su club, pero el recorrido de la etapa jienense ha enamorado al joven ciclista. La prueba, que consta de 11 tramos de tierra, dará comienzo en Baeza y finalizará en Úbeda. Aún así, también tiene previsto estar en la Strade Bianche de Italia, que se disputará el próximo 4 de marzo.

Por tanto, quien ejercerá de líder en los Emiratos Árabes en lugar de Pogacar será el británico Simon Yates. La Clásica de Jaén, que organiza UE Sports & Events y el equipo del seleccionador español Pascual Momparler, albergará también este año con una prueba cicloturista que tendrá lugar justo el día de antes. «Estoy muy ilusionado con mi regreso a la competición y por volver a correr con mi equipo», señaló Tadej Pogacar.

«He seguido las primeras carreras de la temporada por televisión y las he disfrutado; sin embargo, también tenía muchas ganas de entrar en acción. Mi forma física es buena. Sufrí una pequeña gastroenteritis en enero, pero ya la he superado y me siento bien. Siempre es un placer descubrir carreras nuevas y estoy deseando ver qué me espera en la Clásica Jaén Paraíso Interior», añadía el esloveno.