Susto en Mendizorroza: el Alavés-Atlético se detuvo más de 10 minutos por el desvanecimiento de un hincha

El partido entre el Alavés y el Atlético de Madrid permaneció detenido más de 10 minutos por el desvanecimiento de un aficionado en las gradas. Y es que el árbitro, Víctor García Verdura, fue informado a los 55 minutos de juego sobre esta incidencia médica que se produjo en un sector del estadio de Mendizorroza.

De hecho, hasta los técnicos de ambos equipos avisaron de lo que estaba ocurriendo a los jugadores, quienes peloteaban y calentaban mientras tanto para no quedarse fríos al comienzo de la segunda parte. Finalmente la persona que se desplomó en pleno partido tuvo que ser evacuada en camilla para ser trasladada a un centro médico en Vitoria.

Tras ello, el vibrante choque entre vitorianos y madrileños volvió a reanudarse con 1-1 en el marcador tras los goles de Giuliano y Carlos Vicente, pero terminaría así, sin más goles que celebrar y confirmando la grave crisis que sufren los hombres del ‘Cholo’ Simeone en este comienzo de temporada.

Se trata sin duda del peor arranque de la era Simeone tras dos empates y una derrota antes tres rivales destinados a pelear por la permanencia. Sin embargo, más allá de los pobres resultados, lo más preocupante es la sensación de impotencia y esterilidad que están transmitiendo tanto el equipo como su propio entrenador, incapaz de encontrar soluciones. Y eso que el club rojiblanco viene de realizar una espectacular inversión en fichajes este verano de 175 millones de euros.

Por otro lado, cabe recordar que el estadio del Alavés sigue siendo un verdadero dolor de muelas para los rojiblancos, pues no vencen en allí desde 2020, en plena pandemia. Con respecto al conjunto vitoriano, llegaba a este choque en décima posición, con una victoria y una derrota. Y es que Eduardo Coudet ha mejorado mucho al equipo con respecto a la pasada temporada.