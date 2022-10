Suspendida por dopaje la ex número uno mundial Simona Halep

La tenista rumana Simona Halep, ex número uno del tenis mundial, ha sido suspendida provisionalmente por dopaje después de dar positivo en un control efectuado durante la última edición del US Open. La sustancia detectada se llama Roxadustat, un medicamento que estimula la producción de glóbulos rojos y que se usa en el tratamiento de pacientes con problemas de riñón, según detalló la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

Nada más conocerse la noticia, Halep difundió un comunicado para mostrar su sorpresa y defender su inocencia. «Hoy ha comenzado el partido más duro de mi vida: una lucha por la verdad. He sido informada de que he dado positivo por una sustancia llamada Roxadustat en una cantidad extremadamente baja, lo que ha supuesto el mayor shock de mi vida. Durante toda mi carrera, la idea de engañar no se me ha pasado por la cabeza ni una sola vez, ya que está en contra de todos los valores con los que he sido educada», defendió con rotundidad.

La tenista aseguró sentirse «completamente confusa y traicionada» por tener que vivir «una situación tan injusta». «Lucharé hasta el final para probar que nunca consumí, con conocimiento de ello, ninguna sustancia prohibida, y tengo fe en que antes o después la verdad saldrá a la luz.

No es por los títulos o el dinero. Es por el honor y por la historia de amor que he vivido con el tenis los últimos 25 años», expuso.