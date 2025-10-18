Suspenden el Huesca-Real Sociedad B por un virus gastrointestinal: «Afectó a toda la plantilla»

El Juez de Competiciones Profesionales de la RFEF ha aceptado el recurso del SD Huesca de no jugar este sábado el partido de la jornada 8 ante la Real Sociedad B. La razón de haberse cancelado el partido en Anoeta es que en las últimas horas la plantilla oscense ha sufrido un virus gastrointestinal que imposibilita la opción de tener jugadores suficientes para disputar el duelo.

«Debido a un brote vírico de origen gastrointestinal que ha afectado a la plantilla del SD Huesca, el Juez de Competiciones Profesionales ha resuelto la suspensión del partido correspondiente a la jornada 10 de LALIGA HYPERMOTION que enfrentaba este 18 de octubre a Real Sociedad B y a SD Huesca en el Estadio de Anoeta. De conformidad con las vigentes Normas Reguladoras y Bases de Competición para la categoría, se ha fijado un plazo hasta este miércoles 22 para recibir las propuestas de una nueva fecha para la celebración de dicho encuentro», explicó la Liga en un comunicado oficial.

El conjunto vasco venía de una buena victoria ante el Andorra que rompía la mala racha de siete partidos sin ganar (no lo hacía desde la primera jornada en casa ante el Zaragoza, mientras que el Huesca venía de perder ante el Cádiz y de sumar tres derrotas en cuatro partidos. Un contratiempo que impide a ambos equipos sumar puntos por el momento para, por un lado al Sanse escapar de la zona de descenso, y a los visitantes aspirar a zona de play off de ascenso.

«El Juez de Competiciones Profesionales de la RFEF ha aceptado la solicitud de aplazamiento presentada por la SD Huesca y ha decidido suspender el encuentro correspondiente a la jornada 10 de LaLiga Hypermotion, previsto para este sábado ante la Real Sociedad B, debido a un virus gastrointestinal que afecta a prácticamente la totalidad de la plantilla azulgrana. La SD Huesca se encuentra a la espera de que se determine una nueva fecha para la disputa del partido, que será comunicada una vez quede fijada por los organismos competentes. El club agradece la comprensión de los aficionados y lamenta las molestias ocasionadas, especialmente a quienes tenían previsto desplazarse a San Sebastián», explicó el club en su comunicado.